2019-03-02T09:20:27+03:00
Политика

Северокорейский министр вылетел на переговоры в Москву

В начале будущей недели в столице РФ пройдет заседание межправительственной комиссии по сотрудничеству между нашими странами
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Министр внешнеэкономических дел КНДР Ким Ён Чжэ (справа) и посол РФ в Северной Корее Александр Мацегора. Фото: facebook.com/RusEmbDPRKМинистр внешнеэкономических дел КНДР Ким Ён Чжэ (справа) и посол РФ в Северной Корее Александр Мацегора. Фото: facebook.com/RusEmbDPRK
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Северокорейский министр внешнеэкономических дел Ким Ён Чжэ вылетел из Пхеньяна в Москву для участия в заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое состоится 4-6 марта. Об этом сообщили в пресс-службе посольства РФ в КНДР.

В диппредставительстве рассказали, что утром в субботу, 2 марта, российский посол Александр Мацегора встретил главу северокорейского ведомства в аэропорту Сунан и проводил его на рейс, следующий в Москву через Пекин. Ожидается, что через несколько дней после прибытия в столицу РФ политик примет участие в заседании комиссии в качестве ее сопредседателя.

"В ходе предстоящего мероприятия стороны детально рассмотрят итоги российско-корейского практического взаимодействия за прошедший год и наметят направления совместной работы на предстоящий период", - сообщается на странице посольства в Facebook.

Здесь же уточняется, что речь идет о создании системы взаимных расчетов в рублях, формировании условий для расширения номенклатуры поставляемых товаров и активизации усилий по продвижению ряда инфраструктурных проектов.

Сам Ким Ён Чжэ, который долгое время был послом КНДР в России, выразил уверенность в том, что стороны смогут успешно решить задачи, поставленные в ходе заседания.

Сайт kp.ru писал о том, что в прошлом году в Северной Корее случился неурожай и у страны возникли проблемы с зерном. Тогда Пхеньян обратился за помощью к Москве, и российские власти пообещали совершенно бесплатно предоставить 50 тысяч тонн пшеницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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