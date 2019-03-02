Ученые впервые сняли на видео огромного паука, поедающего опоссума

СЕГОДНЯ 09:45 2019-03-02T09:45:43+03:00

На кадрах видно, как тарантул тащит свою обездвиженную добычу в укрытие, чтобы спокойно насладиться трапезой [видео]

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Сотрудники Мичиганского университета сделали невероятное открытие во время путешествия по тропическим лесам Амазонии - им удалось заснять на видео охоту тарантула на опоссума.

До этого ученые считали, что такие пауки питаются крупными сверчками и кузнечиками, однако они недооценили потенциал членистоногих. В результате это видео стало первым задокументированным фактом того, что тарантулы питаются грызунами.

Гигантский паук поймал и съел опоссума.

В ролик не попал сам момент нападения паука на опоссума, однако, по словам наблюдателей, когда хищник схватил жертву за горло, та еще дергалась. Через несколько минут, когда маленький зверек был обездвижен, тарантул потащил его в укрытие, где смог спокойно насладиться едой.

"Мы были в восторге, в шоке, и не могли поверить в увиденное. Мы осознавали, что наблюдаем нечто особенное, но не знали, что это первый подобный зафиксированный случай", - прокомментировал случившееся докторант Майкл Грундлер.

Его слова подтвердил профессор экологии и эволюционной биологии Мичиганского университета Дэн Рабоски, который указал на необычность произошедшего события.

"Будь то змея, поедающая лягушку, или птица, поедающая ящерицу - все это большая редкость", - приводятся слова ученого в научной статье, где описаны 15 случаев охоты членистоногих на позвоночных.

Тем же, кто боится пауков, стоит напомнить о статье на сайте kp.ru, в которой специалисты советуют людям закрывать рот во время сна, ведь членистоногие могут принять его за безопасное убежище.

ИСТОЧНИК KP.RU