В Гидрометцентре рассказали, когда в Москве растает снег

СЕГОДНЯ 10:06 2019-03-02T10:06:38+03:00

Раннего прихода весны в Москву в этом году ждать не стоит Фото: Евгения ГУСЕВА

Синоптики считают, что настоящая весна придет в столицу в конце марта-начале апреля

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Последние сугробы исчезнут с московских улиц в конце марта-начале апреля. Такой прогноз сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, температура воздуха в марте будет держаться в районе месячной нормы или даже выше. При этом все еще возможны заморозки, которые периодически будут сменяться оттепелями.

"Ранней весны ждать не стоит, потому что плотность снега сейчас около и выше нормы. Сойдет он только в конце марта - начале апреля", - сказал Вильфанд.

При этом специалист уточнил, что, начиная с понедельника, 4 марта, в Москве ожидается потепление. Столбики термометров будут находиться в районе нуля градусов, передает ТАСС.

И хотя на столичных улицах все еще лежит снег, в воздухе уже чувствуется приближение весны. Сайт kp.ru писал о том, что в Ботаническом саду МГУ распустились подснежники, а в "Зарядье" ждут птиц с юга — в парке появились кормушки с семенами, салом и чистой водой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/694862" frameborder="0"></iframe> В первый день весны Москву накрыл «слепой» снегопад.Александр Ширков

ИСТОЧНИК KP.RU