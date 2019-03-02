2019-03-02T10:06:38+03:00
Происшествия

В Гидрометцентре рассказали, когда в Москве растает снег

Синоптики считают, что настоящая весна придет в столицу в конце марта-начале апреля
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments6
Раннего прихода весны в Москву в этом году ждать не стоитРаннего прихода весны в Москву в этом году ждать не стоитФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Последние сугробы исчезнут с московских улиц в конце марта-начале апреля. Такой прогноз сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, температура воздуха в марте будет держаться в районе месячной нормы или даже выше. При этом все еще возможны заморозки, которые периодически будут сменяться оттепелями.

"Ранней весны ждать не стоит, потому что плотность снега сейчас около и выше нормы. Сойдет он только в конце марта - начале апреля", - сказал Вильфанд.

При этом специалист уточнил, что, начиная с понедельника, 4 марта, в Москве ожидается потепление. Столбики термометров будут находиться в районе нуля градусов, передает ТАСС.

И хотя на столичных улицах все еще лежит снег, в воздухе уже чувствуется приближение весны. Сайт kp.ru писал о том, что в Ботаническом саду МГУ распустились подснежники, а в "Зарядье" ждут птиц с юга — в парке появились кормушки с семенами, салом и чистой водой.

В первый день весны Москву накрыл «слепой» снегопад.Александр Ширков

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Москве»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24