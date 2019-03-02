В Гидрометцентре рассказали, когда в Москве растает снег
Последние сугробы исчезнут с московских улиц в конце марта-начале апреля. Такой прогноз сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, температура воздуха в марте будет держаться в районе месячной нормы или даже выше. При этом все еще возможны заморозки, которые периодически будут сменяться оттепелями.
"Ранней весны ждать не стоит, потому что плотность снега сейчас около и выше нормы. Сойдет он только в конце марта - начале апреля", - сказал Вильфанд.
При этом специалист уточнил, что, начиная с понедельника, 4 марта, в Москве ожидается потепление. Столбики термометров будут находиться в районе нуля градусов, передает ТАСС.
И хотя на столичных улицах все еще лежит снег, в воздухе уже чувствуется приближение весны. Сайт kp.ru писал о том, что в Ботаническом саду МГУ распустились подснежники, а в "Зарядье" ждут птиц с юга — в парке появились кормушки с семенами, салом и чистой водой.
В первый день весны Москву накрыл «слепой» снегопад.Александр Ширков
ИСТОЧНИК KP.RU
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