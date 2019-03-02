Украинская певица Maruv получила премию «Прорыв года» в России

СЕГОДНЯ 10:25 2019-03-02T10:26:30+03:00

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Несколько дней назад состоялось одно из главных музыкальных событий года - церемония вручения музыкальных премий ZD AWARDS-2018. Мероприятие прошло в театре "Русская песня" и запомнилось не только эпатажными нарядами звезд, но и тем, что одну из самых престижных наград получила певица Maruv (она же Анна Корсун), ставшая финалисткой национального этапа украинского отбора на "Евровидение-2019".

По итогам голосования, в котором приняли участие более 132 тысяч человек, девушка удостоилась победы в номинации "Прорыв года". Наравне с ней за эту награду боролись также Тима Белорусских, Мари Краймбрери, HammAli & Navai и Kazka.

Сама Maruv не смогла приехать на церемонию вручению премий, но все равно поблагодарила организаторов конкурса за оказанную ей честь, передает "МК".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что именно эта певица должна была поехать на "Евровидение" в Израиль в качестве украинской представительницы, однако условия договора оказались слишком жесткими. Анна готова была отказаться от выступлений в России, но уже после призналась, что не видит смысла в установлении "искусственных границ для музыки".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/693772" frameborder="0"></iframe> Maruv - певица в образе садо-мазо, отказалась ехать на "Евровидение - 2019" от Украины.Анна Корсун, выступающая под псевдонимом Maruv, заявила, что не хочет превращать свое выступление на конкурсе в промоакции украинских политиков

ИСТОЧНИК KP.RU