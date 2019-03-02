В Твери арестовали отставного генерала, нанимавшего "мертвых душ"

СЕГОДНЯ 10:55 2019-03-02T10:55:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Российские правоохранители арестовали начальника "Центрального научно-исследовательского института Войск воздушно-космической обороны" министерства обороны генерал-майора в отставке Сергея Ягольникова по подозрению в особо крупном мошенничестве.

Согласно данным следствия, он нанял на работу более ста так называемых "мертвых душ", которые получали зарплату за работу, на деле выполняемую штатными сотрудниками ЦНИИ. Всего за полгода использования такой схемы генерал и его подельники смогли украсть более 14 млн рублей.

Сотрудники военной разведки заметили неладное лишь в конце прошлого года. Им показалось странным, что частная научно-исследовательская фирма выполняет такое большое количество институтских заказов.

Операция по задержанию организатора мошеннической схемы прошла в Твери. Сам Ягольников свою вину не признал и уже обжаловал арест. Между тем, как сообщает “Ъ” со ссылкой на близкий к следствию источник, в ближайшее время проверке подвергнуться все контракты, заключенные данным ЦНИИ по поручению начальника. Размер ущерба, вероятнее всего, будет скорректирован, а в деле появятся новые фигуранты.

ИСТОЧНИК KP.RU