2019-03-02T11:09:48+03:00
Происшествия

В жилом доме в московском районе Марьино произошел пожар

Загорелась одна из квартир девятиэтажного здания, а также расположенный выше балкон [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Данных о пострадавших в результате пожара не поступалоДанных о пострадавших в результате пожара не поступалоФото: скрин с видео
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В одном из жилых домов в московском районе Марьино произошел пожар. По данным Главного управления МЧС, огонь распространился на несколько этажей девятиэтажного здания.

Первое сообщение о случившемся поступило в оперативную дежурную смену в субботу, 2 марта, около 9:06 по мск. Пожар возник в доме №14 по улице Перерва. Прибывшие на место инцидента сотрудники МЧС установили, что возгорание возникло в одной из квартир на восьмом этаже и распространилось по площади 30 квадратных метров. После этого огонь перекинулся на балкон расположенной выше квартиры и частично проник в комнату. Общая площадь пожара составила 40 кв. метров.

"Принятыми мерами в 09 часов 38 минут пожар был ликвидирован", - сообщается на сайте ведомства.

Данных о пострадавших в результате происшествия пока не поступало.

Сайт kp.ru писал о том, что днем ранее крупный пожар возник также в двухэтажном строении на территории бизнес-парка Станколит на Складочной улице. Площадь возгорания составила не менее 100 кв. метров.

В московском районе Марьино произошел пожар в жилом доме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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