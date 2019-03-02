В жилом доме в московском районе Марьино произошел пожар
В одном из жилых домов в московском районе Марьино произошел пожар. По данным Главного управления МЧС, огонь распространился на несколько этажей девятиэтажного здания.
Первое сообщение о случившемся поступило в оперативную дежурную смену в субботу, 2 марта, около 9:06 по мск. Пожар возник в доме №14 по улице Перерва. Прибывшие на место инцидента сотрудники МЧС установили, что возгорание возникло в одной из квартир на восьмом этаже и распространилось по площади 30 квадратных метров. После этого огонь перекинулся на балкон расположенной выше квартиры и частично проник в комнату. Общая площадь пожара составила 40 кв. метров.
"Принятыми мерами в 09 часов 38 минут пожар был ликвидирован", - сообщается на сайте ведомства.
Данных о пострадавших в результате происшествия пока не поступало.
Сайт kp.ru писал о том, что днем ранее крупный пожар возник также в двухэтажном строении на территории бизнес-парка Станколит на Складочной улице. Площадь возгорания составила не менее 100 кв. метров.
В московском районе Марьино произошел пожар в жилом доме.
ИСТОЧНИК KP.RU