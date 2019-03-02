В жилом доме в московском районе Марьино произошел пожар

СЕГОДНЯ 11:09 2019-03-02T11:09:48+03:00

Данных о пострадавших в результате пожара не поступало Фото: скрин с видео

Загорелась одна из квартир девятиэтажного здания, а также расположенный выше балкон [видео]

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В одном из жилых домов в московском районе Марьино произошел пожар. По данным Главного управления МЧС, огонь распространился на несколько этажей девятиэтажного здания.

Первое сообщение о случившемся поступило в оперативную дежурную смену в субботу, 2 марта, около 9:06 по мск. Пожар возник в доме №14 по улице Перерва. Прибывшие на место инцидента сотрудники МЧС установили, что возгорание возникло в одной из квартир на восьмом этаже и распространилось по площади 30 квадратных метров. После этого огонь перекинулся на балкон расположенной выше квартиры и частично проник в комнату. Общая площадь пожара составила 40 кв. метров.

"Принятыми мерами в 09 часов 38 минут пожар был ликвидирован", - сообщается на сайте ведомства.

Данных о пострадавших в результате происшествия пока не поступало.

Сайт kp.ru писал о том, что днем ранее крупный пожар возник также в двухэтажном строении на территории бизнес-парка Станколит на Складочной улице. Площадь возгорания составила не менее 100 кв. метров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/694987" frameborder="0"></iframe> В московском районе Марьино произошел пожар в жилом доме.

ИСТОЧНИК KP.RU