Причиной смерти Жореса Алферова стала сердечно-легочная недостаточность

СЕГОДНЯ 12:05 2019-03-02T12:05:01+03:00

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Причиной смерти Жореса Алферова стала острая сердечно-легочная недостаточность. Об этом рассказал главный врач больницы Российской академии наук Олег Чагунава.

Напомним, что о смерти лауреата Нобелевской премии по физике стало известно в субботу, 1 марта. Академик скончался минувшим вечером, не дожив всего несколько недель до своего 89-летия.

"Причиной смерти стала острая сердечно-легочная недостаточность. Смерть наступила вчера, 1 марта, в 23:40 мск", - цитирует ТАСС главврача.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее печальные известия прокомментировали также начальник Российской академии наук Александр Сергеев, который назвал Жореса Ивановича "человеком самого высокого калибра", и глава комитета Государственной думы по образованию и науке Вячеслав Никонов. Именно в этом парламентском объединении учений состоял последние годы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/694989" frameborder="0"></iframe> Умер Жорес Алфёров.

ИСТОЧНИК KP.RU