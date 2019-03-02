2019-03-02T12:35:57+03:00
В мире

Украина хочет вернуть прах революционера Махно на родину

В настоящий момент урна с останками известного анархиста находится на кладбище в Париже
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Прах Нестора Махно хотят перенести в музей на его родинеПрах Нестора Махно хотят перенести в музей на его родинеФото: Википедия
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Власти украинского города Гуляйполе Запорожской области задумали вернуть на родину прах революционера-анархиста Нестора Махно, который в 1910-х - 1920-х годах руководил повстанческими отрядами. По словам главы районной администрации Александра Ищенко, соответствующий вопрос уже прошел обсуждение на сессии совета.

Власти подготовили все необходимые документы и даже заручились согласием внучатого племянника Махно, однако итоговое решение будет принимать французская сторона. Дело в том, что в настоящий момент прах революционера хранится в урне на парижском кладбище Пер-Лашез.

Между тем, администрация Гуляйполе уже придумала, что будет делать с останками столь известной личности. Власти решили поместить их в музей для привлечения туристов.

"Наш бренд — это Нестор Махно, историческая личность мирового уровня. Поэтому власти уже разработали проекты по маршруту Нестора Махно, который будет интересен туристам", - сказал Ищенко в интервью Гуляйполе.city

Сайт kp.ru писал о том, что Махно является довольно неоднозначной личностью, с именем которой связано множество легенд. Эти рассказы беспокоят умы людей до сих пор. Так, например, считается, что на территории Украины до сих пор могут храниться украденные анархистом сокровища.

ИСТОЧНИК KP.RU

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