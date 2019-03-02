Матч Реал Мадрид - Барселона: Серхио Рамос попал в заявку "Реала" на "Класико"
В субботу, 2 марта, в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу" пройдет матч 26 тура чемпионата Испании. В котором "Реал" сыграет против "Барселоны".
Хозяева поля огласили заявку на этот поединок. И в числе прочих там значится капитан "Реала" - Серхио Рамос. Полностью заявка "королевского" клуба на эту игру выглядит так:
Навас, Куртуа, Зидан, Карвахаль, Вальехо, Рамос, Варан, Марсело, Регилон, Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Асенсио, Иско, Себальос, Мариано, Бензема, Бэйл, Васкес, Винисиус.
Матч Реал Мадрид - Барселона пройдет сегодня, 2 марта. Он начнется в 22:45 по московскому времени. На данный момент "Барса" - лидер испанской Примеры с 57 очками. "Реал" - третий, у него 48 баллов.
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ИСТОЧНИК KP.RU