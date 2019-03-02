2019-03-02T12:39:13+03:00
Спорт

Матч Реал Мадрид - Барселона: Серхио Рамос попал в заявку "Реала" на "Класико"

Встреча пройдет сегодня, 2 марта, вечером в столице Испании
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Капитан "Реала" Серхио Рамос.Капитан "Реала" Серхио Рамос.Фото: REUTERS
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В субботу, 2 марта, в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу" пройдет матч 26 тура чемпионата Испании. В котором "Реал" сыграет против "Барселоны".

Хозяева поля огласили заявку на этот поединок. И в числе прочих там значится капитан "Реала" - Серхио Рамос. Полностью заявка "королевского" клуба на эту игру выглядит так:

Навас, Куртуа, Зидан, Карвахаль, Вальехо, Рамос, Варан, Марсело, Регилон, Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Асенсио, Иско, Себальос, Мариано, Бензема, Бэйл, Васкес, Винисиус.

Матч Реал Мадрид - Барселона пройдет сегодня, 2 марта. Он начнется в 22:45 по московскому времени. На данный момент "Барса" - лидер испанской Примеры с 57 очками. "Реал" - третий, у него 48 баллов.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию поединка Реал Мадрид - Барселона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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