2019-03-02T13:12:56+03:00
Политика

Глава Генштаба рассказал, к какой войне готовятся соперники России

Вооруженные силы РФ продолжают изучать планы геополитических противников в рамках проработки ответных действий
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Фото Михаил Метцель ТАССНачальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Фото Михаил Метцель ТАСС
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Геополитические соперники России готовятся к войне с высокотехнологичными противниками и с использованием высокоточных средств поражения не только с воздуха, но и из космоса. Такое заявление сделал руководитель Генерального штаба Вооруженных сил РФ первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов.

Он указал на то, что современная конфронтация характеризуется активным проведением информационного, дипломатического и экономического давления, а также демонстрацией военной мощи. При этом соперники России уже не скрывают, что собираются достигать своих целей не только в ходе локальных конфликтов.

"Они готовятся к ведению войн с "высокотехнологичным противником", с задействованием высокоточных средств поражения с воздуха, моря и из космоса, с активным ведением информационного противоборства", - цитирует РИА Новости Герасимова.

По словам генерала, в таких условиях российские Вооруженные силы должны прорабатывать различные ответные действия в условиях военных конфликтов такого типа.

Так, например, ранее стало известно о том, что Соединенные Штаты готовят план скрытого вторжения в нашу страну под названием "Троянский конь". Немецкие СМИ правда уже поставили под сомнение возможность его, ведь у Москвы есть современное вооружение, передает сайт kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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