В Думу внесен законопроект о реестре лиц, которые не могут усыновлять детей

СЕГОДНЯ 14:07 2019-03-02T14:07:24+03:00

Законопроектом предлагается внести изменения в федеральный закон "О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей" Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Проект закона предусматривает исключение передачи детей на воспитание семьям, которые не могут быть усыновителями

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Правительство РФ внесло в Государственную Думу проект закона о создании реестра лиц, которые не могут быть усыновителями, опекунами и попечителями. Соответствующий законопроект опубликован в субботу на сайте кабинета министров.

«Законопроектом предлагается внести изменения в федеральный закон "О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей" в части создания реестра лиц, которые лишены родительских прав или ограничены в родительских правах, отстранены от обязанностей опекуна или попечителя за ненадлежащее выполнение возложенных на них обязанностей, бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине", - говорится в документе.

В проекте закона также уточняется порядок межведомственного обмена информацией о таких лицах, что «позволит исключить передачу детей на воспитание в семьи граждан, которые не могут быть усыновителями».

Случаи жестокого обращения опекунов над сиротами не единичны в стране. Так, например, сайт kp.ru сообщал ранее, что в вологодской семье приемные родители избили 6-летнего мальчика до комы. Ребенка нашли без сознания, с открытой черепно-мозговой травмой, сломанными ребрами, синяками по всему, а также отбитыми внутренними органами. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU