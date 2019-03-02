Испанские СМИ сравнили Серхио Рамоса со Сталиным

СЕГОДНЯ 14:43 2019-03-02T14:43:08+03:00

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Испанское издание AS породило шквал комментариев в социальных сетях очередным своим постом в Twitter. Сенсацией стал коллаж из двух фотографий, на одной из которых запечатлен капитан мадридского футбольного клуба "Реала" Серхио Рамос, а на другой - бывший лидер Советского Союза Иосиф Сталин.

Сотрудники издания и пользователи просто не могли отрицать очевидное сходство между двумя, казалось бы, совершенно разными людьми.

Иосиф Сталин и Серхио Рамос

При этом данное сравнение, похоже, оказалось самым популярным и обсуждаемым среди целой подборки подобных коллажей. Между тем, представители масс-медиа сопоставили фотографии также других игроков испанского чемпионата с изображениями различными политиками и известными деятелями.

В лице Томаса Вермалене нашли черты актера Джуда Лоу

Так, например, защитник "Барселоны" Томас Вермален очень похож на актера Джуда Лоу, полузащитник Филипе Коутиньо на супругу британского принца Гарри, актрису Меган Маркл, а другого игрока этого же клуба Жорди Альбу признали двойником Бена Аффлека, который известен по роли Бэтмена.

Жорди Альба похож на Бена Аффлека

Полная подборка опубликована в микроблоге издания в Twitter.

Полузащитника "Барселоны" Коутиньо сравнили с Меган Маркл

Что же касается Сталина, то ранее его фотография, сделанная еще в молодости, привлекла также вниманием геев на сайте знакомств. Сайт kp.ru писал о том, что немецкий журналист Паул Швеннинген зарегистрировался в Тиндере под снимком советского лидера, чтобы посмотреть, как девушки будут реагировать на советского вождя у них в ленте. Результаты превзошли все ожидания.

ИСТОЧНИК KP.RU