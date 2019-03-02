Глав МИД Германии поздравил Горбачева с днем рождения

СЕГОДНЯ 14:53 2019-03-02T14:53:10+03:00

Михаил Горбачев с 1985 года по 1991 год он был генеральным секретарем ЦК КПСС Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Глава внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маас поздравил первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева с 88-летием. Маас подчеркнул, что советский лидер отличился значительным вкладом в историю Германии.

«Михаил Горбачев - выдающийся государственный деятель, который до сих пор выступает за мир. Мои поздравления с 88-м днем рождения!" - написал глава МИД Германии в «Твиттере».

Маас отметил, что Горбачев - отец гласности и перестройки, который «положил конец холодной войне и внес значительный вклад в объединение Германии».

Горбачев - советский политический и государственный деятель. С 1985 года по 1991 год он был генеральным секретарем ЦК КПСС. Кроме того, с 1990 занимал также должность президента. Горбачев - лауреат Нобелевской премии мира. 2 марта по случаю дня рождения советского лидера никаких праздничных мероприятий не запланировано.

Сайт kp.ru ранее писал, что 19 февраля во время торгов аукционного дома "12 стул" подпись Михаила Сергеевича красным маркером на холсте продали аж за 12 млн рублей, что в 120 раз больше эстимейта.

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ИСТОЧНИК KP.RU