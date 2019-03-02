Похороны Жореса Алферова пройдут в Санкт-Петербурге

СЕГОДНЯ 14:53 2019-03-02T14:53:41+03:00

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Похороны Жореса Алферова состоятся во вторник, 5 марта, в поселке Комарово под Санкт-Петербургом. О дате и месте проведения погребения рассказал председатель КПРФ Геннадий Зюганов.

"Я разговаривал с его сыном, женой. В Комарово похоронены его родители, во вторник будут похороны. Там кладбище в Комарово, оно в хорошем состоянии", - цитирует РИА Новости политика.

Сайт kp.ru писал о том, что известный советский ученый, лауреат Нобелевской премии по физике 2000 года скончался в полночь в пятницу, 1 марта. В больнице Российской академии наук уточнили, что причиной смерти "отца современной электроники" стала острая сердечно-легочная недостаточность.

Жорес Иванович не дожил до своего 89-летия всего несколько недель. Ранее его смерть уже прокомментировал глава РАН Александр Сергеев и руководитель комитета Государственной думы по образованию и науке Вячеслав Никонов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/694989" frameborder="0"></iframe> Умер Жорес Алфёров.

ИСТОЧНИК KP.RU