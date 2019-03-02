Путин выразил соболезнования родным и близким Алферова

СЕГОДНЯ 15:19 2019-03-02T15:28:40+03:00

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Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким в связи с кончиной нобелевского лауреата, академика Жореса Алферова. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Глава государства отметил огромный вклад великого российского ученого в развитие российской и мировой науки, отметил твердую гражданскую позицию и роль, которую он сыграл в общественной жизни страны", - сказал Песков.

Ранее, 2 марта, сайт kp.ru сообщил, что на 89-м году жизни умер известный советский и российский учёный, академик Академии наук СССР, лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Иванович Алферов. Академик скончался в ночь с пятницы на субботу, примерно в 00:00 по мск. Похороны Жореса Алферова состоятся во вторник, 5 марта, в поселке Комарово под Санкт-Петербургом.

Алферова в наши дни заслуженно считают отцом современной электроники, без открытий которого трудно представить сегодня нашу цивилизацию. Его работы высоко оценены как на советском и постсоветском пространстве, так и на Западе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/694989" frameborder="0"></iframe> Умер Жорес Алфёров.

ИСТОЧНИК KP.RU