Путин выразил соболезнования родным и близким Алферова
Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким в связи с кончиной нобелевского лауреата, академика Жореса Алферова. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Глава государства отметил огромный вклад великого российского ученого в развитие российской и мировой науки, отметил твердую гражданскую позицию и роль, которую он сыграл в общественной жизни страны", - сказал Песков.
Ранее, 2 марта, сайт kp.ru сообщил, что на 89-м году жизни умер известный советский и российский учёный, академик Академии наук СССР, лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Иванович Алферов. Академик скончался в ночь с пятницы на субботу, примерно в 00:00 по мск. Похороны Жореса Алферова состоятся во вторник, 5 марта, в поселке Комарово под Санкт-Петербургом.
Алферова в наши дни заслуженно считают отцом современной электроники, без открытий которого трудно представить сегодня нашу цивилизацию. Его работы высоко оценены как на советском и постсоветском пространстве, так и на Западе.
Умер Жорес Алфёров.
ИСТОЧНИК KP.RU
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