Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Жореса Алферова
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил искренние соболезнования родным и близким лауреата Нобелевской премии по физике Жореса Алферова, отметив, что кончина академика РАН является «невосполнимой утратой».
При этом глава республики назвал усопшего «великим сыном белорусской земли» и «выдающимся ученым». «Ушел из жизни великий сын белорусской земли, выдающийся ученый нашей эпохи, нобелевский лауреат, известный общественный деятель», - говорится в телеграмме с соболезнованиями, текст которой опубликован на сайте белорусского лидера.
Также Лукашенко отметил широту взглядов и интересов Алферова, его необычайное трудолюбие и активную жизненную позицию, которые стали «достойным примером для соотечественников». «В Беларуси его любили по-настоящему, и он с особой любовью всегда относился к своей Родине. Мы навсегда запомним его как истинного патриота, человека с широкой душой и большим сердцем», - подчеркнул президент Белоруссии.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в субботу, 2 марта, стало известно, что накануне вечером скончался лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Алферов. А чуть позже выяснилось, что причиной смерти академика РАН стала острая сердечно-легочная недостаточность.
СПРАВКА «КП»
Жорес Алферов родился в белорусском Витебске и окончил с золотой медалью среднюю школу №2 в Минске.
Умер Жорес Алфёров.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жорес Алфёров: досье KP.RU»