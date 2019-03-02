Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Жореса Алферова

СЕГОДНЯ 15:44 2019-03-02T15:44:38+03:00

Лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Алферов умер 1 марта в возрасте 88 лет [видео]

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил искренние соболезнования родным и близким лауреата Нобелевской премии по физике Жореса Алферова, отметив, что кончина академика РАН является «невосполнимой утратой».

При этом глава республики назвал усопшего «великим сыном белорусской земли» и «выдающимся ученым». «Ушел из жизни великий сын белорусской земли, выдающийся ученый нашей эпохи, нобелевский лауреат, известный общественный деятель», - говорится в телеграмме с соболезнованиями, текст которой опубликован на сайте белорусского лидера.

Также Лукашенко отметил широту взглядов и интересов Алферова, его необычайное трудолюбие и активную жизненную позицию, которые стали «достойным примером для соотечественников». «В Беларуси его любили по-настоящему, и он с особой любовью всегда относился к своей Родине. Мы навсегда запомним его как истинного патриота, человека с широкой душой и большим сердцем», - подчеркнул президент Белоруссии.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в субботу, 2 марта, стало известно, что накануне вечером скончался лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Алферов. А чуть позже выяснилось, что причиной смерти академика РАН стала острая сердечно-легочная недостаточность.

СПРАВКА «КП»

Жорес Алферов родился в белорусском Витебске и окончил с золотой медалью среднюю школу №2 в Минске.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/694989" frameborder="0"></iframe> Умер Жорес Алфёров.

ИСТОЧНИК KP.RU