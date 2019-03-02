2019-03-02T16:24:22+03:00
В мире

«Желтые жилеты» начали шествие от Триумфальной арки по улицам Парижа

Демонстрантов сопровождают усиленные отряды полиции [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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«Желтые жилеты» начали шествие от Триумфальной арки по улицам Парижа«Желтые жилеты» начали шествие от Триумфальной арки по улицам ПарижаФото: REUTERS
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В субботу, 2 марта, во Франции вновь проходят акции протеста «желтых жилетов».

Так, на Елисейских Полях в Париже с самого утра начали собираться недовольные граждане. В итоге несколько тысяч человек, пришедшие к Триумфальной арке, начали согласованный марш по улицам Парижа. Демонстранты направились в сторону площади Альма. Как ожидается, их конечной точкой станет площадь Данфер-Рошро, расположенная в 14-м округе французской столицы.

Стоит отметить, что протестующих сопровождают усиленные отряды полиции, которые следят за тем, чтобы манифестация проходила по согласованному маршруту, сообщает телеканал BFM.

Напомним, как писал сайт kp.ru, протесты «желтых жилетов» проходят во Франции каждую субботу уже на протяжении почти четырех месяцев. Причем первоначально массовые манифестации были вызваны повышением тарифов на автомобильное топливо. Однако к настоящему времени список требований протестующих заметно расширился и охватывает в том числе и политическую сферу.

Протесты во Франции. Почему желтые жилеты устраивают погромы в Париже.Протесты во Франции не утихают. Макрон объявил чрезвычайное положение в стране. Желтоленточников арестовывают. Но акции не заканчиваются. Почему люди вышли на улицы и чем все это может закончиться для Макрона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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