2019-03-02T16:54:19+03:00
Звезды

В Венеции стартовал традиционный фестиваль российского искусства

Фестиваль проходит в Италии уже в четырнадцатый раз
Марина ВЕНЦОВА
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На открытии фестиваля программу "Пересекая время" в этом году представлял концерт ансамбля "Симфоджаз братьев Ивановых"На открытии фестиваля программу "Пересекая время" в этом году представлял концерт ансамбля "Симфоджаз братьев Ивановых"
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Традиционно в дни проходящего в Венеции карнавала, там также стартовал фестиваль российского искусства. Организаторы из Центра кинофестивалей и международных программ рассказали, что смотр входит в проект "Российская культурная миссия в Венеции". Кроме Венеции, он также проходит в других городах северной Италии.

На открытии фестиваля программу "Пересекая время" в этом году представлял концерт ансамбля "Симфоджаз братьев Ивановых". Главным событием смотра традиционно будет гала-вечер известного венецианского театра "Ла Фениче". Он пройдет в залах Аполинее. На вечере, как передает ТАСС, запланировано выступление "Симфоджаз братьев Ивановых" и выставка винтажных украшений итальянского дизайнера Эльзы Скиапарелли "Шокирующая Эльза".

Также на фестивале в поддержку молодых художников пройдет благотворительная лотерея. Она предусматривает организацию ежегодных мастер-классов для талантливых учащихся. В завершение праздничного мероприятия Московский государственный музыкальный театр пластического балета "Новый балет" покажет спектакль "Зимняя роза", поставленный по мотивам сказки Оскара Уайльда "Соловей и Роза". Он состоится сначала в Венеции в театре Гольдони, а потом в театре Джузеппе Верди в Падуе.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина готов приобрести оригинал картины «Венера и Адонис» известного итальянского живописца Тициана. Выкупить полотно представителя венецианской школы готовы за 5-6 млн долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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