СЕГОДНЯ 16:45 2019-03-02T17:02:31+03:00

Владимир Путин выпил шампанского за успех Универсиады-2019 Фото: кадр с видео

В Красноярске президент РФ уже успел встретиться с представителями Международной федерации университетского спорта [видео]

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Президент РФ Владимир Путин, который в субботу, 2 марта, прибыл в Красноярске на открытие Зимней универсиады-2019, перед началом торжественной церемонии встретился с представителями Международной федерации университетского спорта (FISU) и выпил с ними шампанского за успех начинающихся спортивных соревнований.

«Владимир Путин в Красноярске выпил шампанского с членами FISU за успех Универсиады», - написал спецкор «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов в своем микроблоге в Twitter.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/695034" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин в Красноярске выпил шампанского в членами FISU за успех Универсиады.Дмитрий СМИРНОВ

А вскоре после этого в Красноярске началась сама торжественная церемония открытия XXIX Всемирной зимней универсиады 2019. Мероприятие стартовало в символическое время - 20:19 по местному времени (16:19 мск).

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