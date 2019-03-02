2019-03-02T17:02:31+03:00
Политика

Владимир Путин выпил шампанского за успех Универсиады-2019

В Красноярске президент РФ уже успел встретиться с представителями Международной федерации университетского спорта [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Владимир Путин выпил шампанского за успех Универсиады-2019Владимир Путин выпил шампанского за успех Универсиады-2019Фото: кадр с видео
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Президент РФ Владимир Путин, который в субботу, 2 марта, прибыл в Красноярске на открытие Зимней универсиады-2019, перед началом торжественной церемонии встретился с представителями Международной федерации университетского спорта (FISU) и выпил с ними шампанского за успех начинающихся спортивных соревнований.

«Владимир Путин в Красноярске выпил шампанского с членами FISU за успех Универсиады», - написал спецкор «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов в своем микроблоге в Twitter.

Владимир Путин в Красноярске выпил шампанского в членами FISU за успех Универсиады.Дмитрий СМИРНОВ

А вскоре после этого в Красноярске началась сама торжественная церемония открытия XXIX Всемирной зимней универсиады 2019. Мероприятие стартовало в символическое время - 20:19 по местному времени (16:19 мск).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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