Владимир Путин выпил шампанского за успех Универсиады-2019
Президент РФ Владимир Путин, который в субботу, 2 марта, прибыл в Красноярске на открытие Зимней универсиады-2019, перед началом торжественной церемонии встретился с представителями Международной федерации университетского спорта (FISU) и выпил с ними шампанского за успех начинающихся спортивных соревнований.
«Владимир Путин в Красноярске выпил шампанского с членами FISU за успех Универсиады», - написал спецкор «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов в своем микроблоге в Twitter.
Владимир Путин в Красноярске выпил шампанского в членами FISU за успех Универсиады.Дмитрий СМИРНОВ
А вскоре после этого в Красноярске началась сама торжественная церемония открытия XXIX Всемирной зимней универсиады 2019. Мероприятие стартовало в символическое время - 20:19 по местному времени (16:19 мск).
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