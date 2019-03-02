2019-03-02T17:02:08+03:00
Политика

Путин предложил провести яркую и красивую Универсиаду 2023 в Екатеринбурге

Президент РФ 2 марта встретился в Красноярске с представителями Международной федерации университетского спорта [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Президент РФ Владимир Путин 2 марта встретился в Красноярске с представителями Международной федерации университетского спортаПрезидент РФ Владимир Путин 2 марта встретился в Красноярске с представителями Международной федерации университетского спортаФото: кадр с видео
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Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с членами исполкома Международной федерации университетского спорта (FISU), которая состоялась в субботу, 2 марта, перед началом церемонии открытия Зимней универсиады-2019 в Красноярске, выразил уверенность в том, что Россия смогла бы провести яркую и красивую Универсиаду в Екатеринбурге в 2023 году.

«Если вы доверите нам это, мы постараемся сделать так, чтобы это было ярко и красиво», - сказал глава нашего государства.

Также российский лидер отметил, как преобразился Красноярск в преддверии студенческих спортивных соревнований, подчеркнув при этом, что в Екатеринбурге тоже хорошо развита как промышленность, так и сфера образования.

Кроме того, Путин поблагодарил FISU за помощь в подготовке к Универсиаде-2019. «Почти шесть лет мы готовились к Универсиаде и всегда чувствовали ваше плечо, вашу поддержку», - заметил президент.

Помимо этого, глава государства выразил уверенность в том, что Универсиада в Красноярск пройдет на высоком уровне и пожелал своим собеседникам приятно провести время.

Владимир Путин в Красноярске выпил шампанского в членами FISU за успех Универсиады.Дмитрий СМИРНОВ

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в субботу, 2 марта, в Красноярске стартовала торжественная церемония открытия XXIX Всемирной зимней универсиады 2019. Мероприятие началось в символическое время - 20:19 по местному времени (16:19 мск).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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