Шойгу провел переговоры с министром обороны Индии

СЕГОДНЯ 17:15 2019-03-02T17:15:53+03:00

Сергей Шойгу в ходе телефонных переговоров со своим индийским коллегой Нирмалой Ситхараман выразил соболезнования в связи с терактом в штате Джамму и Кашмир Фото: Министерство обороны РФ

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Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе телефонных переговоров со своим индийским коллегой Нирмалой Ситхараман выразил соболезнования в связи с терактом в штате Джамму и Кашмир, который стал причиной боестолкновений Индии и Пакистастаном. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Как говорится в сообщении оборонного ведомства, также «в ходе телефонного разговора министрами обороны двух стран отмечена важность наращивания взаимодействия в борьбе с террористическими угрозами". Как добавили в министерстве, стороны также обсудили перспективы сотрудничества двух стран.

В последние дни февраля, как сообщил сайт kp.ru, обострились отношения между Индией и Пакистаном. Поводом к конфликту стало нападение на колонну индийских военный в штате Джамму и Кашмир в округе Пулвама, в результате которого погибли 45 человек. Одна из действующих этом индийском штате радикальная исламистская группировка взяла на себя ответственность за данную атаку. Стороны позже обменялись авиаударами, с обеих сторон - убитые, сбиты военные самолеты.

ИСТОЧНИК KP.RU