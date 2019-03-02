Сборная России завершила парад спортсменов на открытии Универсиады-2019

СЕГОДНЯ 17:34 2019-03-02T17:35:22+03:00

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На церемонии открытия XXIX Всемирной зимней Универсиады, которая проходит в субботу, 2 марта, в Красноярске, завершился парад спортсменов.

Причем закрыли шествие атлеты сборной России. Во главе нашей команды шел двукратный чемпион мира по сноуборду Дмитрий Логинов. Именно ему доверили нести российский флаг.

Кстати, наша сборная самая многочисленная на Универсиаде-2019: в ней 295 спортсменов.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в субботу, 2 марта, стартовала торжественная церемония открытия XXIX Всемирной зимней универсиады 2019. Как ожидается, соревнования будут проходить в Красноярске с 2-го по 12 марта. При этом будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта.

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Универсиада 2019: церемония открытия, прямая видеотрансляция.В Красноярске открывается XXIX Всемирная зимняя Универсиада. Постановщики обещают, что она сломает стереотипы иностранцев о России!

ИСТОЧНИК KP.RU