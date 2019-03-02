2019-03-02T18:04:46+03:00
Общество

В Швеции на парковке произошла массовая драка

В столкновениях принимали участие 90 человек
Марина ВЕНЦОВА
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Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что причиной драки могли стать разногласия двух криминальных группировокСотрудники правоохранительных органов предполагают, что причиной драки могли стать разногласия двух криминальных группировок
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Неизвестные в пригороде города Нючёпинг в Швеции устроили массовую драку. Инцидент произошел на парковке на трассе E4.

Как сообщает издание Dagens Nyheter, после того, как автобус с 30 пассажирами припарковался, неожиданно появились еще 60 человек. Между двумя группировками произошли столкновения - они начали забрасывать друг друга камнями. В результате инцидента два человека доставлены в больницу.

Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что причиной драки могли стать разногласия двух криминальных группировок. В настоящее время задержанных нет, полиция ведет поиск участников инцидента, опрашивает свидетелей.

17 февраля, как сообщал сайт kp.ru, массовая потасовка со стрельбой произошла в московском районе Лефортово неподалеку от Лефортовского парка. В драке приняли участие около 20 человек. Согласно имеющейся информации, в результате случившегося один человек получил ранения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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