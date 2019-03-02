2019-03-02T17:56:00+03:00
В мире

В американском аэропорту столкнулись два самолета

Лайнер авиакомпании Southwest Airlines задел крылом припаркованное воздушное судно
Дарья ИВАШКИНА
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Самолет авиакомпании Southwest AirlinesСамолет авиакомпании Southwest AirlinesФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В субботу, 2 марта, ЧП случилось в аэропорту американского города Ньюарк. Там самолет авиакомпании Southwest Airlines задел крылом лайнер, припаркованный возле здания воздушной гавани - около терминала A.

Между тем, как отмечается в официальном Twitter аэропорта, в результате инцидента никто не пострадал, однако пассажирам пришлось пересаживаться на другие рейсы. «Пострадавших нет после того, как примерно в 07:00 по местному времени (15:00 мск) самолет Southwest Airlines на рулежке столкнулся с припаркованным авиалайнером около терминала A в аэропорту Ньюарка. Пассажиров перерегистрируют на другие рейсы», - говорится в сообщении воздушной гавани.

Кстати, отметим, это уже не первый подобный случай в мире. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в феврале два пассажирских Boeing столкнулись в московском аэропорту Внуково. Тогда в результате происшествия у одного самолета был поврежден правый винглет, а у второго - стабилизатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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