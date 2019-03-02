Февраль в Москве стал один из самых темных за 20 лет

СЕГОДНЯ 18:13 2019-03-02T18:13:22+03:00

Февраль был не солнечным, темноватым, но далеким от рекордно низких значений Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным синоптиков, солнце светило в столице всего 43 часа

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Ведущий научный сотрудник Метеообсерватории МГУ имени М. В. Ломоносова Михаил Локощенко сообщил, что в Москве за прошедший февраль солнце светило в полтора раза меньше нормы. Такого не наблюдалось в столице уже на протяжении последних двух десятилетий.

"Февраль был не солнечным, темноватым, но далеким от рекордно низких значений. Продолжительность солнечного сияния составила 43 часа в феврале при норме в 72. Это один из самых "темных" февралей за последние 20 лет", - цитирует ТАСС его слова.

Однако Локощенко добавил, что рекорд 1968 года еще остается не побитым. Тогда продолжительность солнечного сияния составила ноль часов.

Как накануне сообщил сайт kp.ru, в ночь на 1 марта в Москве было зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление. Оно составило 723,1 мм рт. ст. и побило рекорд 1938 года.

ИСТОЧНИК KP.RU