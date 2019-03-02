Президент МОК Томас Бах поприветствовал участников Универсиады-2019

СЕГОДНЯ 18:10 2019-03-02T18:10:49+03:00

Глава Международного олимпийского комитета обратился к спортсменам с речью по видеосвязи [видео]

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поприветствовал участников XXIX Всемирной зимней универсиады, церемония открытия которой проходит в эту субботу, 2 марта, в Красноярске. Он обратился к спортсменам с приветственной речью по видеосвязи.

В частности, Бах пожелал участникам Универсиады-2019 «соревноваться в истинно олимпийском духе, в духе дружбы, уважения и честной игры», а также наслаждаться спортом и выступать с полной самоотдачей.

«Для многих из вас Универсиада-2019 станет важной вехой в будущей спортивной карьере, могу только поддержать вас в стремлении максимально использовать этот уникальный шанс. Возможно, Красноярск будет началом вашего путешествия на зимнюю Олимпиаду-2022 в Пекине», - сказал Томас Бах.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в эту субботу, 2 марта, в Красноярске проходит торжественная церемония открытия XXIX Всемирной зимней универсиады. Как ожидается, соревнования будут проходить со 2-го по 12 марта.

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Универсиада 2019: церемония открытия, прямая видеотрансляция.В Красноярске открывается XXIX Всемирная зимняя Универсиада. Постановщики обещают, что она сломает стереотипы иностранцев о России!

ИСТОЧНИК KP.RU