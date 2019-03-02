2019-03-02T18:10:49+03:00
Спорт

Президент МОК Томас Бах поприветствовал участников Универсиады-2019

Глава Международного олимпийского комитета обратился к спортсменам с речью по видеосвязи [видео]
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Президент МОК Томас БахПрезидент МОК Томас БахФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поприветствовал участников XXIX Всемирной зимней универсиады, церемония открытия которой проходит в эту субботу, 2 марта, в Красноярске. Он обратился к спортсменам с приветственной речью по видеосвязи.

В частности, Бах пожелал участникам Универсиады-2019 «соревноваться в истинно олимпийском духе, в духе дружбы, уважения и честной игры», а также наслаждаться спортом и выступать с полной самоотдачей.

«Для многих из вас Универсиада-2019 станет важной вехой в будущей спортивной карьере, могу только поддержать вас в стремлении максимально использовать этот уникальный шанс. Возможно, Красноярск будет началом вашего путешествия на зимнюю Олимпиаду-2022 в Пекине», - сказал Томас Бах.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в эту субботу, 2 марта, в Красноярске проходит торжественная церемония открытия XXIX Всемирной зимней универсиады. Как ожидается, соревнования будут проходить со 2-го по 12 марта.

СЛЕДИТЕ ЗА ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЕЙ ОТКРЫТИЯ XXIX ВСЕМИРНОЙ ЗИМНЕЙ УНИВЕРСИАДЫ 2019 НА САЙТЕ KP.RU

Универсиада 2019: церемония открытия, прямая видеотрансляция.В Красноярске открывается XXIX Всемирная зимняя Универсиада. Постановщики обещают, что она сломает стереотипы иностранцев о России!

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полиция задержала девять человек в ходе протестов «желтых жилетов» в Париже
Пенс: запуск Crew Dragon приблизил США к возобновлению пилотируемых полетов в космос
Февраль в Москве стал один из самых темных за 20 лет
В Швеции на парковке произошла массовая драка
В американском аэропорту столкнулись два самолета
Сборная России завершила парад спортсменов на открытии Универсиады-2019
Шойгу провел переговоры с министром обороны Индии
Путин поздравил Горбачева с 88-летием
Путин предложил провести яркую и красивую Универсиаду 2023 в Екатеринбурге
В Венеции стартовал традиционный фестиваль российского искусства
Владимир Путин выпил шампанского за успех Универсиады-2019
«Желтые жилеты» начали шествие от Триумфальной арки по улицам Парижа
Президент Алжира госпитализирован в критическом состоянии
В ФРГ признали, что российская ракета «Циркон» превзошла ожидания Запада
Тульский "Арсенал" выиграл 2:0 у московского ЦСКА в 18 туре чемпионата России по футболу
Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Жореса Алферова
Илон Маск опубликовал кадры из кабины новейшего корабля Dragon-2
Путин выразил соболезнования родным и близким Алферова
Впервые Россию с официальным визитом посетит гендиректор ЮНЕСКО
Похороны Жореса Алферова пройдут в Санкт-Петербурге
Глав МИД Германии поздравил Горбачева с днем рождения
Испанские СМИ сравнили Серхио Рамоса со Сталиным
В Думу внесен законопроект о реестре лиц, которые не могут усыновлять детей
Россия готова противостоять военной стратегии США "Троянский конь"
Неизвестный угнал у безработной москвички Mercedes за 5,5 млн рублей
Глава Генштаба рассказал, к какой войне готовятся соперники России
Мужчина зарезал жену и ребенка на северо-востоке Москвы
Порошенко решил повысить денежное обеспечение воюющим в Донбассе