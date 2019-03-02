2019-03-02T18:30:16+03:00
В мире

Пенс: запуск Crew Dragon приблизил США к возобновлению пилотируемых полетов в космос

Вице-президент Соединенных Штатов поздравил NASA и SpaceX с успешным запуском новейшего космического корабля [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Вице-президент США Майкл ПенсВице-президент США Майкл ПенсФото: REUTERS
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В субботу, 2 марта, вице-президент США Майкл Пенс прокомментировал запуск нового американского космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции (МКС). В частности, он выразил мнение, что это событие приблизило Соединенные Штаты к возобновлению собственных пилотируемых полетов в космос.

«Поздравляю NASA и SpaceX с сегодняшним успешным запуском корабля Crew Dragon - он приближает нас на один шаг к тому, чтобы отправлять американских астронавтов в космос с американской территории и на американских ракетах», - написал Пенс в своем Twitter.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ракета-носитель Falcon-9 с новейшим космическим кораблем Crew Dragon стартовала в субботу, 2 марта, с космодрома, расположенного на мысе Канаверал в американском штате Флорида. Космический аппарат отправился к Международной космической станции (МКС) в непилотируемом режиме. На борту семиместного корабля находится лишь манекен по имени Рипли, названный так в честь героини фильма «Чужие».

SpaceX запустила к МКС новейший корабль Dragon-2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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