Пенс: запуск Crew Dragon приблизил США к возобновлению пилотируемых полетов в космос

СЕГОДНЯ 18:30 2019-03-02T18:30:16+03:00

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В субботу, 2 марта, вице-президент США Майкл Пенс прокомментировал запуск нового американского космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции (МКС). В частности, он выразил мнение, что это событие приблизило Соединенные Штаты к возобновлению собственных пилотируемых полетов в космос.

«Поздравляю NASA и SpaceX с сегодняшним успешным запуском корабля Crew Dragon - он приближает нас на один шаг к тому, чтобы отправлять американских астронавтов в космос с американской территории и на американских ракетах», - написал Пенс в своем Twitter.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ракета-носитель Falcon-9 с новейшим космическим кораблем Crew Dragon стартовала в субботу, 2 марта, с космодрома, расположенного на мысе Канаверал в американском штате Флорида. Космический аппарат отправился к Международной космической станции (МКС) в непилотируемом режиме. На борту семиместного корабля находится лишь манекен по имени Рипли, названный так в честь героини фильма «Чужие».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/694991" frameborder="0"></iframe> SpaceX запустила к МКС новейший корабль Dragon-2.

ИСТОЧНИК KP.RU