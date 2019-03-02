2019-03-02T18:46:32+03:00
В мире

Полиция задержала девять человек в ходе протестов «желтых жилетов» в Париже

Акция протестов проходит также в субботу в Бордо, Лилле, Лионе и других городах
Марина ВЕНЦОВА
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Первоначально массовые акции были связаны с повышением тарифов на автомобильное топливоПервоначально массовые акции были связаны с повышением тарифов на автомобильное топливоФото: REUTERS
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Сотрудники правоохранительных органов Парижа задержали девять человек в ходе акции протеста «желтых жилетов». Против манифестантов полиция применила слезоточивый газ.

Как сообщил телеканал BFMTV, ссылаясь на префектуру полиции, в Бордо и Лилле, где также собрались от нескольких сотен до нескольких тысяч человек, демонстрации проходят мирно. Однако в Нанте не обошлось без столкновений. Так после попыток протестующих попасть на небольшие улицы города, против них был применен слезоточивый газ.

Протесты «желтых жилетов», как ранее сообщал сайт kp.ru, проходят во Франции каждую субботу уже почти четыре месяца. Первоначально массовые акции были связаны с повышением тарифов на автомобильное топливо. Однако к настоящему времени список требований протестующих заметно расширился и охватывает, в том числе и политическую сферу.

2 марта участники манифеста вновь начали шествие от Триумфальной арки по улицам Парижа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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