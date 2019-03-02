В конкурсе «Лидеры России» определились все финалисты

СЕГОДНЯ 19:02 2019-03-02T19:02:15+03:00

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Еще 31 участник присоединился к финалистам конкурса управленцев «Лидеры России». Наблюдательный совет конкурса определил победителей, рассмотрев социальные проекты конкурсантов из листа ожидания, не набравших нужного количества баллов для попадания в финал. Всего в финале конкурса «Лидеры России» примут участие 300 человек. Финал пройдет в Сочи с 13 по 17 марта.

В конкурсе участвовали 1072 видеоотчета, из которых в шорт-лист были отобраны 40 социальных проектов, набравших наибольшее количество баллов по оценкам экспертов. При отборе учитывались эффект, полученный от проекта, личный вклад участника и размер команды, участвующей в реализации проекта, а также обоснование выбора проекта. Из этих 40 работ наблюдательный совет в итоге выбрал 31 участника, каждому из которых был присвоен статус финалиста. «Путевки» в финал конкурса получили участники из 21 региона России: по 6 финалистов из Уральского и Северо-Западного федеральных округов, по 5 участников из Центрального и Приволжского, из Сибирского – 4 участника, из Южного – 3, по одному финалисту из Северо-Кавказского и Дальневосточного округов.

Конкурс социальных проектов «Сердце лидера» - одно из нововведений этого года. Участие в нем было обязательным условием для прохождения в финал. Каждый из конкурсантов представил проект, направленный на благо общества или отдельных социальных групп.

Напомним, конкурс «Лидеры России» - это основной проект открытой платформы «Россия – страна возможностей» и одноименной автономной некоммерческой организации, созданной в мае 2018 года по указу Владимира Путина. Цель конкурса - поиск и поддержка перспективных управленцев, лидеров нового поколения.

ИСТОЧНИК KP.RU