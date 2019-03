Основоположник и легенда рок-н-ролла Джерри Ли Льюис перенес инсульт

83-летний пионер рок-н-ролла Джерри Ли Льюис вечером 28 февраля перенес инсульт. В настоящее время музыкант уже идет на поправку и в скором времени намерен продолжить свою музыкальную деятельность.

Как сообщает АР со ссылкой на его представителя Зака Фарнума, в апреле Джерри Ли Льюис планирует выступить на 50-й годовщине Новоорлеанского фестиваля джаза и наследия. Кроме того, в ближайшее время музыкант намерен записать альбом.

Манера исполнения Льюиса славится своей невероятной энергией, к тому же музыкант известен выдающимися навыками игры на фортепиано. Именно по этой причине ему дали прозвище «убийца». Льюис стал одним из десяти первых членов Зала славы рок-н-ролла.

Jerry Lee Lewis - Great Balls of Fire.A Vintage Version of the Song Great Balls of Fire