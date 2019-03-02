2019-03-02T19:42:26+03:00
Звезды

Основоположник и легенда рок-н-ролла Джерри Ли Льюис перенес инсульт

В настоящее время музыкант восстанавливает здоровье в Мемфисе
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Основоположник и легенда рок-н-ролла Джерри Ли ЛьюисОсновоположник и легенда рок-н-ролла Джерри Ли ЛьюисФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

83-летний пионер рок-н-ролла Джерри Ли Льюис вечером 28 февраля перенес инсульт. В настоящее время музыкант уже идет на поправку и в скором времени намерен продолжить свою музыкальную деятельность.

Как сообщает АР со ссылкой на его представителя Зака Фарнума, в апреле Джерри Ли Льюис планирует выступить на 50-й годовщине Новоорлеанского фестиваля джаза и наследия. Кроме того, в ближайшее время музыкант намерен записать альбом.

Манера исполнения Льюиса славится своей невероятной энергией, к тому же музыкант известен выдающимися навыками игры на фортепиано. Именно по этой причине ему дали прозвище «убийца». Льюис стал одним из десяти первых членов Зала славы рок-н-ролла.

Jerry Lee Lewis - Great Balls of Fire.A Vintage Version of the Song Great Balls of Fire

Ранее сайт kp.ru сообщил, что в США с обширным инсультом госпитализирован американский актер Люк Перри, известный ролью Дилана Маккея в сериале "Беверли-Хиллз, 90210". Кровоизлияние у артиста произошло после того, как телекомпания Fox объявила о том, что планирует перезапуск сериала "Беверли-Хиллз, 90210". Актер не подписал контракт на участие. В настоящее время он снимается в телесериале “Ривердейл”.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Посольство РФ в Британии осудило секретность вокруг «дела Скрипалей»
Порошенко заявил, что ЕС выделит 50 млн евро на безопасность Азова
В Греции задержали россиянина по запросу Украины
Кудрин раскритиковал эффективность информатизации ведомств в России
Кудрин заявил об отсутствии у россиян «чувства налогоплательщика»
Министр обороны Венесуэлы заявил, что приказал «облегчить США процесс введения санкций»
В конкурсе «Лидеры России» определились все финалисты
Появилось видео встречи российского фрегата и эсминца США в Босфоре
Полиция задержала девять человек в ходе протестов «желтых жилетов» в Париже
Пенс: запуск Crew Dragon приблизил США к возобновлению пилотируемых полетов в космос
Февраль в Москве стал один из самых темных за 20 лет
Президент МОК Томас Бах поприветствовал участников Универсиады-2019
В Швеции на парковке произошла массовая драка
В американском аэропорту столкнулись два самолета
Сборная России завершила парад спортсменов на открытии Универсиады-2019
Шойгу провел переговоры с министром обороны Индии
Путин поздравил Горбачева с 88-летием