2019-03-02T19:35:26+03:00
Экономика

Кудрин заявил об отсутствии у россиян «чувства налогоплательщика»

Как заметил глава Счетной Палаты, граждане нашей страны мало интересуются тем, куда уходят их деньги
Дарья ИВАШКИНА
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Глава Счетной Палаты Алексей Кудрин,Глава Счетной Палаты Алексей Кудрин,Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Глава Счетной Палаты Алексей Кудрин, выступая в субботу, 2 марта, в Фонде развития интернет-инициатив, рассказал об отсутствии у россиян «чувства налогоплательщика». По словам политика, граждане нашей страны мало интересуются тем, куда уходят их деньги.

«У нас в России нет чувства налогоплательщика, то есть вас почему-то мало интересует куда тратят деньги. Чтобы спросить в своем районе, в своей области, почему не отремонтированы дороги, нужно понимать, как вообще деньги распределены», - цитирует Кудрина ТАСС.

Также председатель Счетной палаты заметил, что без поддержки гражданского общества, которое интересуется реализацией национальных целей, сложно будет достичь высоких результатов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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