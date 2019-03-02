2019-03-02T19:47:59+03:00
Экономика

Кудрин раскритиковал эффективность информатизации ведомств в России

Глава Счетной палаты сообщил, что на эту работу каждый год тратится 100 млрд рублей
Марина ВЕНЦОВА
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Алексей Кудрин. Фото: Артем Коротаев/ТАССАлексей Кудрин. Фото: Артем Коротаев/ТАСС
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Несмотря на то, что на цифровизацию баз данных большинства министерств и ведомств в России выделяются огромные суммы, эффективность этой работы остается низкой. Об этом заявил в ходе выступления на Дне открытых данных в Фонде развития интернет-инициатив глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

"Качество настолько разное, просто как небо и земля. Есть передовые министерства, где читаемые материалы или более-менее репрезентативные данные, но в большинстве случаев это очень слабые базы данных, недостоверные, необновляемые, ими очень тяжело пользоваться, - сказал он. - Мы можем, конечно, сказать про низкие эффективность и результативность такой информатизации".

При этом Кудрин отметил, что Счетная палата предпринимает меры, направленные на повышение уровня информатизации ведомств. В значительной мере этому послужит национальная программа "Цифровая экономика". Кроме того, он добавил, что концепция цифровизации СП будет принята уже в течение месяца.

Глава Счетной палаты, как сообщал сайт kp.ru, ранее заявлял, что масштабы цифровизации в России требуют подготовки нескольких миллионов новых специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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