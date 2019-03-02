Порошенко заявил, что ЕС выделит 50 млн евро на безопасность Азова

СЕГОДНЯ 20:17 2019-03-02T20:17:15+03:00

По словам президента Украины, эти средства пойдут на «поддержку Бердянска и Мариуполя»

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В субботу, 2 марта, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Евросоюз выделит 50 миллионов евро на «поддержку безопасности Азовского побережья». При этом глава незалежной отметил, что эти средства пойдут на «поддержку Бердянска и Мариуполя», кроме того, по словам политика, денег хватит и на Черноморское побережье, и на Дунай.

«Есть специальный проект - 50 миллионов евро направляется на Азовское побережье, поддержку Мариуполя, Бердянска, но и на Черноморское побережье тоже хватит, мы тоже будем это обеспечивать, и на Дунай, мы также сможем это сделать», - приводит слова Порошенко украинское информагентство УНИАН.

Также лидер незалежной заметил, что движение Украины в Европу «открывает доступ к европейским ресурсам».

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, недавно Петр Порошенко заявил, что после президентства собирается «представлять Украину в Европарламенте». Как тогда подчеркнул политик, это «единственная достойная работа», о которой он «мечтает».

ИСТОЧНИК KP.RU