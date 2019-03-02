2019-03-02T20:17:15+03:00
Политика

Порошенко заявил, что ЕС выделит 50 млн евро на безопасность Азова

По словам президента Украины, эти средства пойдут на «поддержку Бердянска и Мариуполя»
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В субботу, 2 марта, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Евросоюз выделит 50 миллионов евро на «поддержку безопасности Азовского побережья». При этом глава незалежной отметил, что эти средства пойдут на «поддержку Бердянска и Мариуполя», кроме того, по словам политика, денег хватит и на Черноморское побережье, и на Дунай.

«Есть специальный проект - 50 миллионов евро направляется на Азовское побережье, поддержку Мариуполя, Бердянска, но и на Черноморское побережье тоже хватит, мы тоже будем это обеспечивать, и на Дунай, мы также сможем это сделать», - приводит слова Порошенко украинское информагентство УНИАН.

Также лидер незалежной заметил, что движение Украины в Европу «открывает доступ к европейским ресурсам».

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, недавно Петр Порошенко заявил, что после президентства собирается «представлять Украину в Европарламенте». Как тогда подчеркнул политик, это «единственная достойная работа», о которой он «мечтает».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Посольство РФ в Британии осудило секретность вокруг «дела Скрипалей»
В Греции задержали россиянина по запросу Украины
Кудрин раскритиковал эффективность информатизации ведомств в России
Кудрин заявил об отсутствии у россиян «чувства налогоплательщика»
Основоположник и легенда рок-н-ролла Джерри Ли Льюис перенес инсульт
Министр обороны Венесуэлы заявил, что приказал «облегчить США процесс введения санкций»
В конкурсе «Лидеры России» определились все финалисты
Появилось видео встречи российского фрегата и эсминца США в Босфоре
Полиция задержала девять человек в ходе протестов «желтых жилетов» в Париже
Пенс: запуск Crew Dragon приблизил США к возобновлению пилотируемых полетов в космос
Февраль в Москве стал один из самых темных за 20 лет
Президент МОК Томас Бах поприветствовал участников Универсиады-2019
В Швеции на парковке произошла массовая драка
В американском аэропорту столкнулись два самолета
Сборная России завершила парад спортсменов на открытии Универсиады-2019
Шойгу провел переговоры с министром обороны Индии
Путин поздравил Горбачева с 88-летием