Посольство РФ в Греции оказывает задержанному россиянину необходимую помощь

СЕГОДНЯ 21:00 2019-03-02T21:00:03+03:00

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В субботу, 2 марта, в посольстве РФ в Греции прокомментировали задержание россиянина Евгения Калинина в афинском аэропорту. Как заверили в российском диппредставительства, в настоящее время дипломаты оказывают задержанному гражданину нашей страны всю необходимую консульскую помощь.

«Посольство России в Греции оказывает задержанному в Афинах гражданину России Евгению Калинину всю необходимую помощь», - говорится в официальном Twitter дипмиссии.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в субботу, 2 марта, появилась информация о задержании в Греции российского специалиста в энергетической сфере. Как отмечалось, нашего соотечественника задержали в минувший четверг, 28 февраля, в афинском аэропорту по запросу Украины. Дело в том, что в незалежной Евгения Калинина обвиняют в «нарушении налогового законодательства». Между тем адвокат россиянина считает, что дело в отношении его клиента является политическим.

ИСТОЧНИК KP.RU