2019-03-02T21:00:03+03:00
Общество

Посольство РФ в Греции оказывает задержанному россиянину необходимую помощь

Ранее в субботу стало известно о задержании в афинском аэропорту Евгения Калинина
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Ранее в субботу стало известно о задержании в Греции россиянина Евгения КалининаРанее в субботу стало известно о задержании в Греции россиянина Евгения КалининаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В субботу, 2 марта, в посольстве РФ в Греции прокомментировали задержание россиянина Евгения Калинина в афинском аэропорту. Как заверили в российском диппредставительства, в настоящее время дипломаты оказывают задержанному гражданину нашей страны всю необходимую консульскую помощь.

«Посольство России в Греции оказывает задержанному в Афинах гражданину России Евгению Калинину всю необходимую помощь», - говорится в официальном Twitter дипмиссии.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в субботу, 2 марта, появилась информация о задержании в Греции российского специалиста в энергетической сфере. Как отмечалось, нашего соотечественника задержали в минувший четверг, 28 февраля, в афинском аэропорту по запросу Украины. Дело в том, что в незалежной Евгения Калинина обвиняют в «нарушении налогового законодательства». Между тем адвокат россиянина считает, что дело в отношении его клиента является политическим.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сирии обвинили западную коалицию в использовании белого фосфора
Лавров назвал условие участия РФ в переговорах с США по Венесуэле
Списанные в США катера для Украины не могут до нее доплыть
Посольство РФ в Британии осудило секретность вокруг «дела Скрипалей»
Порошенко заявил, что ЕС выделит 50 млн евро на безопасность Азова
В Греции задержали россиянина по запросу Украины
Кудрин раскритиковал эффективность информатизации ведомств в России
Кудрин заявил об отсутствии у россиян «чувства налогоплательщика»
Основоположник и легенда рок-н-ролла Джерри Ли Льюис перенес инсульт
Министр обороны Венесуэлы заявил, что приказал «облегчить США процесс введения санкций»
В конкурсе «Лидеры России» определились все финалисты
Появилось видео встречи российского фрегата и эсминца США в Босфоре
Полиция задержала девять человек в ходе протестов «желтых жилетов» в Париже
Пенс: запуск Crew Dragon приблизил США к возобновлению пилотируемых полетов в космос
Февраль в Москве стал один из самых темных за 20 лет
Президент МОК Томас Бах поприветствовал участников Универсиады-2019
В Швеции на парковке произошла массовая драка
В американском аэропорту столкнулись два самолета
Сборная России завершила парад спортсменов на открытии Универсиады-2019
Шойгу провел переговоры с министром обороны Индии
Путин поздравил Горбачева с 88-летием