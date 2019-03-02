В Сирии обвинили западную коалицию в использовании белого фосфора

СЕГОДНЯ 21:39 2019-03-02T21:39:40+03:00

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В Сирии вновь обвинили возглавляемую США международную коалицию в использовании бомб с белым фосфоров, которые являются оружием массового поражения и запрещены международными резолюциями.

По данным местных СМИ, союзники снова использовали запрещенные боеприпасы при бомбардировке в провинции Дейр-аз-Зор. Как уточняет сирийское информационное агентство SANA, на этот раз самолеты западной коалиции сбросили фосфорные снаряды в районе деревни Багуз, которая считается последним оплотом запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) в Сирии.

Между тем стоит отметить, что в октябре прошлого года Пентагон отверг обвинения в применении белого фосфора в Сирии. Как сообщал тогда сайт kp.ru, в американском министерстве обороны заверили, что США и коалиция используют только то вооружение, которое не запрещено международным правом.

Куда уходят из Сирии боевики и чего ждать нам?.Полковники Виктор Баранец и Михаил Тимошенко рассказывают об этом в эфире программы "Военное ревю" на Радио "Комсомольская правда"

ИСТОЧНИК KP.RU