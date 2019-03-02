Матч Реал Мадрид - Барселона: тер Штеген появится в воротах каталонцев, а Месси в атаке

СЕГОДНЯ 22:05 2019-03-02T22:05:37+03:00

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Определился официально стартовый состав "Барселоны" на игру 26 тура чемпионата Испании против мадридского "Реала". Команда из столицы Каталонии прибыла в боевом составе и начнет в оптимальном сочетании очередное "Класико". В этот раз - снова на поле мадридцев.

Состав «Барселоны»: Марк-Андре тер Штеген, Серхи Роберто, Жерар Пике, Клеман Лангле, Жорди Альба, Серхио Бускетс, Иван Ракитич, Артур Рамос, Лионель Месси, Усман Дембеле, Луис Суарес.

Напомним, что на данный момент "Барселона" с 57 очками лидирует в чемпионате Испании после 25 сыгранных встреч. "Реал" - третий с 9 очковым отставанием. Между ними - "Атлетико".

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча Реал Мадрид - Барселона. Стартовый свисток поединка прозвучит в 22:45 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU