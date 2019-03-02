2019-03-02T23:18:03+03:00
Общество

Умер украинский писатель и сценарист Василий Портяк

Прозаик скончался на 67-м году жизни
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Василий Портяк. Фото: WikipediaВасилий Портяк. Фото: Wikipedia
Изменить размер текста:

В субботу, 2 марта, умер украинский писатель и сценарист Василий Портяк, 31 марта ему должно было исполниться 67 лет. О смерти прозаика сообщил Национальный союз кинематографистов Украины.

«Правление НСКУ с глубоким прискорбием сообщает о том, что 2 марта ушел от нас киносценарист, писатель, член нашего Союза Василий Васильевич Портяк (1952 – 2019). Наши самые искренние соболезнования семье покойного, друзьям и поклонникам его творчества», - говорится в сообщении.

Причины смерти не называются. Отмечается лишь, что остановилось сердце Василия Портяка. Ранее украинские СМИ сообщали, что он находится в реанимации из-за сердечной недостаточности.

Дата и место прощания с кинодраматургом будут названы позже.

СПРАВКА «КП»

Василий Васильевич Портяк родился 31 марта 1952 года в селе Кривополье Ивано-Франковской области. После окончания школы около двух лет работал лесорубом, грузчиком, такелажником, а в 1972 году поступил на факультет журналистики Киевского государственного университета. Позже закончил Высшие курсы режиссеров и сценаристов в Москве.

По его сценариями сняты художественные фильмы «Меланхолический вальс», «Вишнёвые ночи», «Нам звоны не играли, когда мы умирали», «Атентат. Осеннее убийство в Мюнхене», «Пудель», «Стрил», а также полнометражный документальный фильм «Чья правда, чья несправедливость» и ряд короткометражных.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Москве автомобиль протаранил автобусную остановку
Минобороны РФ: США препятствуют вывозу беженцев из сирийского лагеря «Рукбан»
Матч Реал Мадрид - Барселона: Бэйл и Рамос начнут "Класико" с первых минут в составе хозяев
Матч Реал Мадрид - Барселона: тер Штеген появится в воротах каталонцев, а Месси в атаке
Болельщики «Спартака» устроили драку с полицией во время матча со СКА
В Сирии обвинили западную коалицию в использовании белого фосфора
Лавров назвал условие участия РФ в переговорах с США по Венесуэле
Посольство РФ в Греции оказывает задержанному россиянину необходимую помощь
Списанные в США катера для Украины не могут до нее доплыть
Посольство РФ в Британии осудило секретность вокруг «дела Скрипалей»
Порошенко заявил, что ЕС выделит 50 млн евро на безопасность Азова
В Греции задержали россиянина по запросу Украины
Кудрин раскритиковал эффективность информатизации ведомств в России
Кудрин заявил об отсутствии у россиян «чувства налогоплательщика»
Основоположник и легенда рок-н-ролла Джерри Ли Льюис перенес инсульт
Министр обороны Венесуэлы заявил, что приказал «облегчить США процесс введения санкций»
В конкурсе «Лидеры России» определились все финалисты
Появилось видео встречи российского фрегата и эсминца США в Босфоре
Полиция задержала девять человек в ходе протестов «желтых жилетов» в Париже
Пенс: запуск Crew Dragon приблизил США к возобновлению пилотируемых полетов в космос
Февраль в Москве стал одним из самых темных за 20 лет
Президент МОК Томас Бах поприветствовал участников Универсиады-2019
В Швеции на парковке произошла массовая драка
В американском аэропорту столкнулись два самолета
Сборная России завершила парад спортсменов на открытии Универсиады-2019
Шойгу провел переговоры с министром обороны Индии
Путин поздравил Горбачева с 88-летием