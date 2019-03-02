СЕГОДНЯ 23:18 2019-03-02T23:18:03+03:00

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В субботу, 2 марта, умер украинский писатель и сценарист Василий Портяк, 31 марта ему должно было исполниться 67 лет. О смерти прозаика сообщил Национальный союз кинематографистов Украины.

«Правление НСКУ с глубоким прискорбием сообщает о том, что 2 марта ушел от нас киносценарист, писатель, член нашего Союза Василий Васильевич Портяк (1952 – 2019). Наши самые искренние соболезнования семье покойного, друзьям и поклонникам его творчества», - говорится в сообщении.

Причины смерти не называются. Отмечается лишь, что остановилось сердце Василия Портяка. Ранее украинские СМИ сообщали, что он находится в реанимации из-за сердечной недостаточности.

Дата и место прощания с кинодраматургом будут названы позже.

СПРАВКА «КП»

Василий Васильевич Портяк родился 31 марта 1952 года в селе Кривополье Ивано-Франковской области. После окончания школы около двух лет работал лесорубом, грузчиком, такелажником, а в 1972 году поступил на факультет журналистики Киевского государственного университета. Позже закончил Высшие курсы режиссеров и сценаристов в Москве.

По его сценариями сняты художественные фильмы «Меланхолический вальс», «Вишнёвые ночи», «Нам звоны не играли, когда мы умирали», «Атентат. Осеннее убийство в Мюнхене», «Пудель», «Стрил», а также полнометражный документальный фильм «Чья правда, чья несправедливость» и ряд короткометражных.

ИСТОЧНИК KP.RU