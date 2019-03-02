Могерини предостерегла власти Венесуэлы от ареста Гуаидо

2 Март 23:37 2019-03-02T23:43:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини предостерегла законные власти Венесуэлы от ареста самопровозглашенного «временного президента» Хуана Гуаидо или любых других действий, которые поставят под угрозу его безопасность и свободу.

Она в очередной раз от имени ЕС подчеркнула, что «урегулирование многоаспектного кризиса в Венесуэле может быть только политическим, демократическим и мирным».

«В этой связи любая мера, которая может поставить под угрозу свободу, безопасность или личную неприкосновенность Хуана Гуаидо, будет представлять собой серьезную эскалацию напряженности и встретит решительное осуждение со стороны международного сообщества», - заявила глава европейской дипломатии.

Могерини добавила, что Евросоюз и впредь будет внимательно следить за развитием событий в Боливарианской республике, передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, спикер оппозиционного парламента Хуан Гуаидо, которому Верховный суд Венесуэлы запретил выезжать из страны, 22 февраля прибыл в колумбийский город Кукута, где находится центр распределения зарубежной гуманитарной помощи для венесуэльцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Цирк уехал, Гуаидо остался: антиправительственные выступления в Венесуэле обернулись полным провалом

Этот день ждали очень долго и оппозиция и правительство. Утверждали, что 23 февраля станет одним из самых важных дней в истории Венесуэлы… Об этом сторонники Хуана Гуаидо говорили с пафосом, чависты со страхом. Но, как обычно это бывает в Боливарианской Республике, вместо «исторической даты» мы получили очередную порцию карнавала (подробности).

Переворот в Венесуэле: 5 наивных вопросов о том, что происходит в стране.Венесуэла 2018 на грани госпереворота. Лидер оппозиции, Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. И даже принес присягу. США признали Гуайдо главой государства. Но избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро не намерен уходить с поста. Венесуэла сегодня - самая горячая точка Латинской Америки. В Венесуэле - массовые протесты. Все происходящее в стране напоминает пороховую бочку. В столице Венесуэлы не утихают митинги.

ИСТОЧНИК KP.RU