2019-03-03T00:36:16+03:00
Спорт

Итог матча Реал Мадрид - Барселона: каталонцы победили в Мадриде 1:0, обыграв "Реал" третий раз в сезоне

Победный гол на 26-й минуте поединка забил хорват Иван Ракитич
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Ракитич открывает счет в поединке.Ракитич открывает счет в поединке.Фото: REUTERS
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В субботу, 2 марта, в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу" прошел главный матч 26 тура чемпионата Испании. "Барселона" играла в гостях против "Реала". Эта встреча стала третьим "Класико" за последние четыре недели. Дважды команды играли между собой в полуфинале Кубка Испании. И вот теперь - время поединка в испанском первенстве.

На 26-й минуте игры первый гол в ворота "Реала" забил хорватский полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич. Этот мяч остался единственным до конца поединка для обеих команд.

Отметим, что до этого команды сыграли между собой в Кубке Испании - 1:1 и 3:0. В чемпионате Испании теперь разрыв между двумя клубами составит 12 баллов - 60 против 48 в пользу "Барселоны".

Сайт KP.RU проведел прямую онлайн-трансляцию матча Реал Мадрид - Барселона. Стартовый свисток поединка прозвучал в 22:45 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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