Итог матча Реал Мадрид - Барселона: каталонцы победили в Мадриде 1:0, обыграв "Реал" третий раз в сезоне
В субботу, 2 марта, в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу" прошел главный матч 26 тура чемпионата Испании. "Барселона" играла в гостях против "Реала". Эта встреча стала третьим "Класико" за последние четыре недели. Дважды команды играли между собой в полуфинале Кубка Испании. И вот теперь - время поединка в испанском первенстве.
На 26-й минуте игры первый гол в ворота "Реала" забил хорватский полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич. Этот мяч остался единственным до конца поединка для обеих команд.
Отметим, что до этого команды сыграли между собой в Кубке Испании - 1:1 и 3:0. В чемпионате Испании теперь разрыв между двумя клубами составит 12 баллов - 60 против 48 в пользу "Барселоны".
Сайт KP.RU проведел прямую онлайн-трансляцию матча Реал Мадрид - Барселона. Стартовый свисток поединка прозвучал в 22:45 по московскому времени.
ИСТОЧНИК KP.RU