В финале «Евровидения-2019» выступит менталист Сушард

СЕГОДНЯ 00:53 2019-03-03T00:56:47+03:00

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Организаторы музыкального конкурса «Евровидение», который в этом году пройдет в Израиле, сообщили, что специальным гостем финала состязания станет менталист Лиор Сушард. Он продемонстрирует свои способности на глазах миллионов зрителей.

Сушард считается одним из лучших телепатов современности: он читает мысли, двигает предметы без помощи рук и специальных приспособлений. Является частым гостем телешоу в США, России, странах Европы. Был приглашенным гостем последнего тура певицы Барбры Стрейзанд.

Среди поклонников Сушарда – Алла Пугачева и Максим Галкин, которым израильтянин не раз демонстрировал свои чудеса, когда российская звездная пара отдыхала на Святой Земле.

64-й конкурс песни «Евровидение» пройдёт в этом году в Тель-Авиве, благодаря победе Нетты Барзилай с песней Toy на конкурсе предыдущего года, проходившем в португальской столице. Финал запланировал на 18 мая. До этого Израиль принимал у себя «Евровидение» в 1979 и 1999 годах. Россию будет представлять певец Сергей Лазарев.

ИСТОЧНИК KP.RU