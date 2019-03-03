2019-03-03T00:56:47+03:00
Звезды

В финале «Евровидения-2019» выступит менталист Сушард

Самый известный телепат мира станет почетным гостем финального шоу
Алексей ОСИПОВ
Поделиться:
Специальным гостем финала Евровидения станет менталист Лиор СушардСпециальным гостем финала Евровидения станет менталист Лиор Сушард
Изменить размер текста:

Организаторы музыкального конкурса «Евровидение», который в этом году пройдет в Израиле, сообщили, что специальным гостем финала состязания станет менталист Лиор Сушард. Он продемонстрирует свои способности на глазах миллионов зрителей.

Сушард считается одним из лучших телепатов современности: он читает мысли, двигает предметы без помощи рук и специальных приспособлений. Является частым гостем телешоу в США, России, странах Европы. Был приглашенным гостем последнего тура певицы Барбры Стрейзанд.

Среди поклонников Сушарда – Алла Пугачева и Максим Галкин, которым израильтянин не раз демонстрировал свои чудеса, когда российская звездная пара отдыхала на Святой Земле.

64-й конкурс песни «Евровидение» пройдёт в этом году в Тель-Авиве, благодаря победе Нетты Барзилай с песней Toy на конкурсе предыдущего года, проходившем в португальской столице. Финал запланировал на 18 мая. До этого Израиль принимал у себя «Евровидение» в 1979 и 1999 годах. Россию будет представлять певец Сергей Лазарев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Итог матча Реал Мадрид - Барселона: каталонцы победили в Мадриде 1:0, обыграв "Реал" третий раз в сезоне
Тимошенко пообещала вернуть украинцам все их вклады в Сбербанке СССР
Самолет Uzbekistan Airways в аэропорту «Пулково» выкатился за пределы ВПП
Могерини предостерегла власти Венесуэлы от ареста Гуаидо
Умер украинский писатель и сценарист Василий Портяк
В Москве автомобиль протаранил автобусную остановку
Минобороны РФ: США препятствуют вывозу беженцев из сирийского лагеря «Рукбан»
Матч Реал Мадрид - Барселона: Бэйл и Рамос начнут "Класико" с первых минут в составе хозяев
Матч Реал Мадрид - Барселона: тер Штеген появится в воротах каталонцев, а Месси в атаке
Болельщики «Спартака» устроили драку с полицией во время матча со СКА
В Сирии обвинили западную коалицию в использовании белого фосфора
Лавров назвал условие участия РФ в переговорах с США по Венесуэле