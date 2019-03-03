В финале «Евровидения-2019» выступит менталист Сушард
Организаторы музыкального конкурса «Евровидение», который в этом году пройдет в Израиле, сообщили, что специальным гостем финала состязания станет менталист Лиор Сушард. Он продемонстрирует свои способности на глазах миллионов зрителей.
Сушард считается одним из лучших телепатов современности: он читает мысли, двигает предметы без помощи рук и специальных приспособлений. Является частым гостем телешоу в США, России, странах Европы. Был приглашенным гостем последнего тура певицы Барбры Стрейзанд.
Среди поклонников Сушарда – Алла Пугачева и Максим Галкин, которым израильтянин не раз демонстрировал свои чудеса, когда российская звездная пара отдыхала на Святой Земле.
64-й конкурс песни «Евровидение» пройдёт в этом году в Тель-Авиве, благодаря победе Нетты Барзилай с песней Toy на конкурсе предыдущего года, проходившем в португальской столице. Финал запланировал на 18 мая. До этого Израиль принимал у себя «Евровидение» в 1979 и 1999 годах. Россию будет представлять певец Сергей Лазарев.
ИСТОЧНИК KP.RU