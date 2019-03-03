Прокуратура проводит проверку в «Пулково» после выезда самолета за пределы ВПП

СЕГОДНЯ 00:57 2019-03-03T01:21:00+03:00

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После выезда самолета за пределы взлетно-посадочной полосы в петербургском аэропорту «Пулково» проводится прокурорская проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

«Санкт-Петербургская транспортная прокуратура по поручению Северо-Западной транспортной прокуратуры проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов в связи с выездом за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту «Пулково» воздушного судна Узбекских авиалиний», - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Напомним, как писал сайт kp.ru, инцидент произошел вечером в субботу, 2 марта. Прибывший из Ташкента самолет Uzbekistan Airways при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на 50 метров. На его борту в тот момент находился 241 пассажир, никто не пострадал.

На место происшествия оперативно прибыли службы аэропорта, людей сняли с борта и на автобусах доставили в терминал. Самолет отбуксируют на место стоянки.

ИСТОЧНИК KP.RU