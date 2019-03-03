Валерия отреагировала на критику интернет-пользователей из-за ее заявления про Зеленского
Российская певица Валерия ответила на критику интернет-пользователей после заявления по поводу кандидата в президенты Украины актера и шоумена Владимира Зеленского. Ранее певица подчеркнула, что проголосовала бы за кандидатуру Зеленского, будучи гражданской Украины.
- Друзья, удалила предыдущий пост, потому что меньше всего я бы хотела, чтобы на моей странице люди начали ссориться. А я всего лишь выразила свое мнение о том, что верю в объединяющую силу искусства, - заявила Валерия.
Певица также подчеркнула, что верит в право артистов выступать для людей абсолютно разных политических взглядов, сообщает "РИА-Новости".
К слову, ранее Валерия прокомментировала скандальную ситуацию вокруг украинского национальном отборе на конкурс "Евровидение". Певица отметила, что Киев пытается "всячески привязать музыку к политике". Она также подчеркнула, что, что именно Владимир Зеленский смог бы "остановить беспредел в отношении представителей творческих профессий".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях стало известно о том, что Украина может отказаться от участия в «Евровидении – 2019». С таким предложением выступила НОТУ, отметив, что песенный конкурс в Незалежной приобрел особую политизацию.
Певица Валерия навестила брошенных детей в красноярской больнице.Светлана БУРЕНКО
ИСТОЧНИК KP.RU