2019-03-03T15:19:28+03:00
В мире

Матвиенко пообещала, что Россия не допустит военного вторжения в Венесуэлу

Спикер Совета Федерации встретилась в Москве с вице-президентом Венесуэлы Дельси Родригес [видео]
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Вице-президент Венесуэлы Дельси РодригесВице-президент Венесуэлы Дельси РодригесФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В воскресенье, 3 марта, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась в Москве с вице-президентом Венесуэлы Дельси Родригес. В частности, в ходе этих переговоров председатель верхней палаты российского парламента заявила об опасности провокаций США в боливарианской республике. При этом она пообещала, что РФ будет делать все возможное, чтобы не допустить военного вторжения в Венесуэлу.

«Мы очень опасаемся, что США могут пойти на любые провокации, для того чтобы пролилась кровь, найти повод и причины для вторжения в Венесуэлу. Но мы будем все делать для того, чтобы этого не допустить», - сказала Матвиенко.

Также политик подчеркнула, что Москва поддерживает законного президента боливарианской республики Николаса Мадуро. По мнению спикера Совфеда, Венесуэла стала «очередной пробой сил тех государств, которые считают возможным незаконное свержение властей». «Сегодня Венесуэла - это очередная проба сил тех государств, которые считают возможным незаконное свержение властей, и уже заявлено, что следующими будут Куба, Никарагуа», - приводит слова председателя верхней палаты российского парламента ТАСС.

Кроме того, Валентина Матвиенко выразила уверенность в том, что кризис в Венесуэле искусственно создан властями США. При этом она отметила, что разрешить его получится только в рамках диалога всех политических сил страны.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, с начала года в Венесуэле происходит политический кризис и волнения. Так, 23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента. Причем США и ряд стран Латинской Америки практически сразу признали оппозиционера временным главой государства. Между тем Россия, Мексика, Китай, Турция и Индонезия выразили поддержку законному президенту страны Николасу Мадуро.

Кстати, американский лидер Дональд Трамп уже неоднократно заявлял о том, что Соединенные Штаты могут использовать военную силу для отстранения Мадуро от власти.

Переворот в Венесуэле: 5 наивных вопросов о том, что происходит в стране.Венесуэла 2018 на грани госпереворота. Лидер оппозиции, Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. И даже принес присягу. США признали Гуайдо главой государства. Но избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро не намерен уходить с поста. Венесуэла сегодня - самая горячая точка Латинской Америки. В Венесуэле - массовые протесты. Все происходящее в стране напоминает пороховую бочку. В столице Венесуэлы не утихают митинги.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Чичерина пригрозила съесть Цукерберга за закрытие ее аккаунта на facebook
В Индии открылся завод по производству автоматов Калашникова
Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX пристыковался к МКС
В Южной Калифорнии на берег выбросило двухметровую рыбу, особей которой ранее никто не видел
На юге Москвы вспыхнул пожар на судне
Минздрав назвал самые распространённые у россиян психические расстройства
Лавров заявил о полном уничтожении «Исламского государства»*
Во Львове снесли Монумент Славы советским воинам, погибшим в годы войны
Стивен Спилберг хочет запретить выдвигать фильмы Netflix на "Оскар"
В Гетеборге в массовой драке участвовали около 100 человек
Россия за сутки зафиксировала семь нарушений перемирия в Сирии
Лавров заявил, что "сделка века" США по палестино-израильскому конфликту выглядит неприемлемой для палестинцев
СМИ назвали возможную причину досрочного завершения саммита США и КНДР
В Раде назвали способ возвращения Донбасса
В Москве в районе поселка Новые Ватутинки автомобиль влетел в павильон с шаурмой
Актер Серебряков ответил на обвинения в русофобии
Гуаидо пообещал вернуться в Венесуэлу в начале следующей недели
Сирийские курды будут настаивать на внесении изменений в конституцию страны
Радио BBC убрало из эфира песни Майкла Джексона из-за обвинений в педофилии
В Эстонии пройдут парламентские выборы
Украине пригрозили отменой безвизового режима с Евросоюзом
Валерия отреагировала на критику интернет-пользователей из-за ее заявления про Зеленского
США и Южная Корея проведут военные учения 4 – 12 марта
В столице Черногории прошел массовый митинг протеста
В Швеции произошла массовая драка с участием 90 человек
Трамп убежден в своей победе на следующих президентских выборах
США и Южная Корея решили прекратить совместные военные учения