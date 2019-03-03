Матвиенко пообещала, что Россия не допустит военного вторжения в Венесуэлу

СЕГОДНЯ 15:19 2019-03-03T15:19:28+03:00

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В воскресенье, 3 марта, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась в Москве с вице-президентом Венесуэлы Дельси Родригес. В частности, в ходе этих переговоров председатель верхней палаты российского парламента заявила об опасности провокаций США в боливарианской республике. При этом она пообещала, что РФ будет делать все возможное, чтобы не допустить военного вторжения в Венесуэлу.

«Мы очень опасаемся, что США могут пойти на любые провокации, для того чтобы пролилась кровь, найти повод и причины для вторжения в Венесуэлу. Но мы будем все делать для того, чтобы этого не допустить», - сказала Матвиенко.

Также политик подчеркнула, что Москва поддерживает законного президента боливарианской республики Николаса Мадуро. По мнению спикера Совфеда, Венесуэла стала «очередной пробой сил тех государств, которые считают возможным незаконное свержение властей». «Сегодня Венесуэла - это очередная проба сил тех государств, которые считают возможным незаконное свержение властей, и уже заявлено, что следующими будут Куба, Никарагуа», - приводит слова председателя верхней палаты российского парламента ТАСС.

Кроме того, Валентина Матвиенко выразила уверенность в том, что кризис в Венесуэле искусственно создан властями США. При этом она отметила, что разрешить его получится только в рамках диалога всех политических сил страны.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, с начала года в Венесуэле происходит политический кризис и волнения. Так, 23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента. Причем США и ряд стран Латинской Америки практически сразу признали оппозиционера временным главой государства. Между тем Россия, Мексика, Китай, Турция и Индонезия выразили поддержку законному президенту страны Николасу Мадуро.

Кстати, американский лидер Дональд Трамп уже неоднократно заявлял о том, что Соединенные Штаты могут использовать военную силу для отстранения Мадуро от власти.

Переворот в Венесуэле: 5 наивных вопросов о том, что происходит в стране.Венесуэла 2018 на грани госпереворота. Лидер оппозиции, Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. И даже принес присягу. США признали Гуайдо главой государства. Но избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро не намерен уходить с поста. Венесуэла сегодня - самая горячая точка Латинской Америки. В Венесуэле - массовые протесты. Все происходящее в стране напоминает пороховую бочку. В столице Венесуэлы не утихают митинги.

ИСТОЧНИК KP.RU