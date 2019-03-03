2019-03-03T15:47:52+03:00
Экономика

В Индии открылся завод по производству автоматов Калашникова

Проект предполагает производство 750 тысяч АК-203
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
В Индии открылся завод по производству автоматов КалашниковаВ Индии открылся завод по производству автоматов КалашниковаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, выступая в воскресенье, 3 марта, на митинге в округе Амети, что в штате Уттар-Прадеш, объявил об открытии в индийском городе Корва завода по производству автоматов Калашникова.

Как отметил политик, совместное индийско-российское предприятие Indo-Russian Rifles Private Limited «будет содействовать развитию потенциала вооруженных сил страны и укреплению национальной безопасности».

В свою очередь гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев отметил, что в рамках совместного проекта согласовано производство 750 тысяч автоматов АК-203. «Причем в основном из индийских комплектующих», - уточнил Михеев. Также он добавил, что мощность завода в Корве «позволяет полностью оснастить личный состав силовых структур Индии», передает ТАСС.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в декабре прошлого года концерн «Калашников» приступил к серийным поставкам автомата АК-12 для российской армии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Чичерина пригрозила съесть Цукерберга за закрытие ее аккаунта на facebook
Матвиенко пообещала, что Россия не допустит военного вторжения в Венесуэлу
Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX пристыковался к МКС
В Южной Калифорнии на берег выбросило двухметровую рыбу, особей которой ранее никто не видел
На юге Москвы вспыхнул пожар на судне
Минздрав назвал самые распространённые у россиян психические расстройства
Лавров заявил о полном уничтожении «Исламского государства»*
Во Львове снесли Монумент Славы советским воинам, погибшим в годы войны
Стивен Спилберг хочет запретить выдвигать фильмы Netflix на "Оскар"
В Гетеборге в массовой драке участвовали около 100 человек
Россия за сутки зафиксировала семь нарушений перемирия в Сирии
Лавров заявил, что "сделка века" США по палестино-израильскому конфликту выглядит неприемлемой для палестинцев
СМИ назвали возможную причину досрочного завершения саммита США и КНДР
В Раде назвали способ возвращения Донбасса
В Москве в районе поселка Новые Ватутинки автомобиль влетел в павильон с шаурмой
Актер Серебряков ответил на обвинения в русофобии
Гуаидо пообещал вернуться в Венесуэлу в начале следующей недели
Сирийские курды будут настаивать на внесении изменений в конституцию страны
Радио BBC убрало из эфира песни Майкла Джексона из-за обвинений в педофилии
В Эстонии пройдут парламентские выборы
Украине пригрозили отменой безвизового режима с Евросоюзом
Валерия отреагировала на критику интернет-пользователей из-за ее заявления про Зеленского
США и Южная Корея проведут военные учения 4 – 12 марта
В столице Черногории прошел массовый митинг протеста
В Швеции произошла массовая драка с участием 90 человек
Трамп убежден в своей победе на следующих президентских выборах
США и Южная Корея решили прекратить совместные военные учения