В Индии открылся завод по производству автоматов Калашникова

СЕГОДНЯ 15:47 2019-03-03T15:47:52+03:00

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди, выступая в воскресенье, 3 марта, на митинге в округе Амети, что в штате Уттар-Прадеш, объявил об открытии в индийском городе Корва завода по производству автоматов Калашникова.

Как отметил политик, совместное индийско-российское предприятие Indo-Russian Rifles Private Limited «будет содействовать развитию потенциала вооруженных сил страны и укреплению национальной безопасности».

В свою очередь гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев отметил, что в рамках совместного проекта согласовано производство 750 тысяч автоматов АК-203. «Причем в основном из индийских комплектующих», - уточнил Михеев. Также он добавил, что мощность завода в Корве «позволяет полностью оснастить личный состав силовых структур Индии», передает ТАСС.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в декабре прошлого года концерн «Калашников» приступил к серийным поставкам автомата АК-12 для российской армии.

ИСТОЧНИК KP.RU