В ФРГ усомнились «в возможности продолжать транзит газа через Украину»

СЕГОДНЯ 17:17 2019-03-03T17:17:14+03:00

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Немецкая газета Handelsblatt отреагировала на недавнее интервью министра энергетики РФ Александра Новака, в котором тот подтвердил намерение Москвы сохранить транзит газа через Украину после начала работы газопровода «Северный поток - 2», но отметил необходимость модернизации газотранспортной системы этой страны. В связи с этим издание усомнилось «в возможности продолжать транзит» через незалежную и поинтересовалось мнением немецких политиков на этот счет.

В частности, заместитель председателя фракции ХДС/ХСС Йоханн Вадефул заявил, что из-за всей этой ситуации Россия «рискует потерять доверие Германии». А депутат Европарламента от Партии зеленых Ребекка Хармс предложила вернуться к обсуждению немецко-российского газопроводного проекте и об энергетических интересах Европы.

Между тем, как сообщал сайт kp.ru, недавний опрос общественного мнения показал, что большая часть жителей Германии по-прежнему поддерживает строительство газопровода «Северный поток - 2», который должен будет поставлять топливо с территории России в ФРГ.

ИСТОЧНИК KP.RU