2019-03-03T18:00:56+03:00
Спорт

Матч Спартак - Краснодар: Глушаков оказался в запасе "красно-белых" на игру с кубанцами

С капитанской повязкой на матч у "Спартака" выйдет Георгий Джикия
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Денис Глушаков - в запасе на игру с "Краснодаром".Денис Глушаков - в запасе на игру с "Краснодаром".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В воскресенье, 3 марта, в Москве на стадионе "Открытие Арена" пройдет главный матч 18 тура чемпионата России по футболу. "Спартак" на своем поле примет ФК "Краснодар". Для москвичей этот поединок станет первой официальной игрой в календарном 2019 году. Тогда как кубанцы уже успели сыграть два поединка в Лиге Европы и один на Кубок России. Ни разу не выиграв, правда.

В стартовом составе "красно-белых" есть несколько неожиданностей. В воротах - Селихов, в центре поля - Гулиев, а Денис Глушаков - в запасе.

Стартовый состав "Спартака" на игру: Селихов, Айртон, Боккетти, Джикия, Рассказов, Гулиев, Ломовицкий, Зобнин, Ханни, Зе Луиш, Адриано.

Запасные у хозяев поля сегодня такие: Максименко, Шитов, Комбаров, Маслов, Гапонов, Глушенков, Мельгарехо, Умяров, Ташаев, Мелкадзе, Роша.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию поединка Спартак - Краснодар. Игра начнется в 19:00 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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