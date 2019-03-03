2019-03-03T18:42:55+03:00
Политика

Путин: запуск производства автоматов Калашникова в Индии укрепит оборонный потенциал этой страны

Президент РФ поприветствовал участников и гостей церемонии открытия российско-индийского предприятия
Дарья ИВАШКИНА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников и гостей торжественной церемонии открытия российско-индийского предприятия по производству автоматов Калашникова.

В частности, глава нашего государства выразил мнение, что завод, который открылся в индийском городе Корва, станет еще одним символом дружбы и конструктивного сотрудничества Москвы и Нью-Дели.

Кроме того, российский лидер выразил уверенность в том, что ввод в эксплуатацию нового предприятия будет способствовать укреплению оборонного потенциала Индии, дальнейшему развитию научно-производственной базы экономики этой страны, а также позволит создать новые квалифицированные рабочие места.

«Оборонно-промышленный комплекс Индии получит возможность самостоятельно обеспечивать потребности силовых структур страны по данному виду стрелкового вооружения – на основе передовых российских технологий», - говорится в телеграмме с приветствием, текст которой опубликован на сайте Кремля.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в воскресенье, 3 марта, стало известно об открытии в индийском городе Корва завода по производству автоматов Калашникова. Как отмечалось, совместное индийско-российское предприятие получило название Indo-Russian Rifles Private Limited.

ИСТОЧНИК KP.RU

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