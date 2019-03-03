Посольство РФ заявило о клеветнической атаке на посла накануне годовщины инцидента в Солсбери

СЕГОДНЯ 19:00 2019-03-03T19:00:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Посольство РФ в Великобритании прокомментировало ранее распространенную газетой The Mail on Sunday информацию о «связях российского посла Александра Яковенко с КГБ и ГРУ». Как заметили в дипмиссии, диппредставитель нашей страны в Соединенном Королевстве подвергся беспрецедентной клеветнической атаке накануне годовщины инцидента в Солсбери.

«В годовщину инцидента вместо результатов расследования мы стали свидетелями беспрецедентной клеветнической атаки в британской прессе на посольство и лично на посла. Причем это было хорошо срежиссировано по времени. Все это не может не вызывать сожаления», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте посольства РФ.

При этом российские дипломаты призвали Лондон снять завесу секретности с хода расследования дела об отравлении бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также «дать возможность встретиться с российскими гражданами и прекратить грубую антироссийскую кампанию в британской прессе».

Кроме того, как выяснилось, сам Александр Яковенко потребовал от газеты The Mail on Sunday официальных извинений за клевету в свой адрес.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также заметила, что британские СМИ «отмечают» первую годовщину инцидента в Солсбери откровенно срежиссированными фейками.

ИСТОЧНИК KP.RU