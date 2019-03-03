2019-03-03T19:23:31+03:00
Общество

Умер актер Сергей Романюк из сериала «Возвращение Мухтара-2»

О том, что умер актер Сергей Романюк, сообщил мэр украинского города Ивано-Франковск Руслан Марцинкив
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Актер Сергей Романюк. Фото: facebook.com/ruslan.martsinkivАктер Сергей Романюк. Фото: facebook.com/ruslan.martsinkiv
Изменить размер текста:

В воскресенье появилась информация о том, что умер актер Сергей Романюк. Как стало известно, народный артист Украины скончался 3 марта в Ивано-Франковске. Ему было 65 лет.

Печальную новость сообщил мэр города Ивано-Франковск Руслан Марцинкив. При этом он назвал усопшего «великим актером и человеком» и выразил соболезнования его родным. «Несмотря на возраст, он был полон энергии и планов. Готовился к выступлениям с Новым театром и мог дать фору любому молодому. От него шел невероятный позитив и такая душевная, ненавязчивая мудрость. <…> Соболезнования родным... Покойся с миром! Мы обязательно будем помнить Сергея Романюка - великого актера и человека!» - написал Марцинкив на своей странице в Facebook.

СПРАВКА «КП»

Сергей Романюк родился 21 июля 1953 года в Кривом Роге. В 1973 году окончил студию Национального украинского драматического театра имени Ивана Франко, где и продолжил работать.

Также Романюк работал в кино: он известен зрителям по ролям в таких фильмах, как «Черная рада» и «Мамай». Кроме того, актер много снимался в сериалах, в том числе в «Роксолане», «Дне рождения Буржуя» и «Возвращении Мухтара-2».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
США заявили о намерении создать коалицию для смены власти в Венесуэле
Посол России в Лондоне потребовал от британской газеты извинений за клевету
Матч Спартак - Краснодар: первый тайм поединка завершился вничью 1:1
В Хельсинки мужчина ранил ножом ребенка и двух взрослых
Посольство РФ заявило о клеветнической атаке на посла накануне годовщины инцидента в Солсбери
Путин: запуск производства автоматов Калашникова в Индии укрепит оборонный потенциал этой страны
Захарова: британские СМИ «отмечают» годовщину инцидента в Солсбери откровенными фейками
Матч Спартак - Краснодар: Сулейманов в стартовом составе гостей в атаке с Вандерсоном
Матч Спартак - Краснодар: Глушаков оказался в запасе "красно-белых" на игру с кубанцами
Илон Маск по-русски отреагировал на поздравление из России
Иосиф Пригожин опроверг слухи о переезде в Израиль
В ФРГ усомнились «в возможности продолжать транзит газа через Украину»
На российском сегменте МКС после стыковки Dragon-2 сработала сирена
В США назвали «настоящим убийцей» российский штурмовой автомат ШАК-12
Чичерина пригрозила съесть Цукерберга за закрытие ее аккаунта на facebook
В Индии открылся завод по производству автоматов Калашникова
Матвиенко пообещала, что Россия не допустит военного вторжения в Венесуэлу
Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX пристыковался к МКС
В Южной Калифорнии на берег выбросило двухметровую рыбу, особей которой ранее никто не видел
На юге Москвы вспыхнул пожар на судне
Минздрав назвал самые распространённые у россиян психические расстройства
Лавров заявил о полном уничтожении «Исламского государства»*