Умер актер Сергей Романюк из сериала «Возвращение Мухтара-2»

СЕГОДНЯ 19:23 2019-03-03T19:23:31+03:00

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В воскресенье появилась информация о том, что умер актер Сергей Романюк. Как стало известно, народный артист Украины скончался 3 марта в Ивано-Франковске. Ему было 65 лет.

Печальную новость сообщил мэр города Ивано-Франковск Руслан Марцинкив. При этом он назвал усопшего «великим актером и человеком» и выразил соболезнования его родным. «Несмотря на возраст, он был полон энергии и планов. Готовился к выступлениям с Новым театром и мог дать фору любому молодому. От него шел невероятный позитив и такая душевная, ненавязчивая мудрость. <…> Соболезнования родным... Покойся с миром! Мы обязательно будем помнить Сергея Романюка - великого актера и человека!» - написал Марцинкив на своей странице в Facebook.

СПРАВКА «КП»

Сергей Романюк родился 21 июля 1953 года в Кривом Роге. В 1973 году окончил студию Национального украинского драматического театра имени Ивана Франко, где и продолжил работать.

Также Романюк работал в кино: он известен зрителям по ролям в таких фильмах, как «Черная рада» и «Мамай». Кроме того, актер много снимался в сериалах, в том числе в «Роксолане», «Дне рождения Буржуя» и «Возвращении Мухтара-2».

ИСТОЧНИК KP.RU