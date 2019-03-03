В Хельсинки мужчина ранил ножом ребенка и двух взрослых

СЕГОДНЯ 19:44 2019-03-03T19:44:29+03:00

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В воскресенье, 3 марта, стало известно о нападении на прохожих в финской столице Хельсинки. По данным местной полиции, на улице Сантавуорентие мужчина ранил ножом трех человек - ребенка и двух взрослых.

«По предварительным данным, мужчина ранил ножом двух взрослых и одного ребенка на улице Сантавуорентие. <…> Пострадавшие доставлены в больницу», - говорится в официальном Twitter полицейского управления Хельсинки. Также там отмечается, что на месте происшествия в момент нападения находились еще двое детей, однако они не пострадали.

Что касается нападавшего, то, как заверили стражи порядка, его личность уже установлена. Однако задержать мужчину пока не удалось, в настоящее время его ищут.

Кстати, отметим, это уже не первый подобный случай в Финляндии. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в августе 2017 года мужчина напал с ножом на прохожих в центре города Турку.

ИСТОЧНИК KP.RU